Происшествия

РБКРБКВ Кабардино-Балкарии ликвидировали готовивших теракт боевиков

В Кабардино-Балкарии ликвидировали трех боевиков, готовивших теракт. Об этом говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), поступившем в РБК. Так, в органы безопасности поступила информация о готовящемся теракте.
Читать в источнике
Комментировать75

Подробнее о событии

Силовики уничтожили в КБР трех предполагаемых террористов

Коммерсантъ06:02

В Кабардино-Балкарии нейтрализовали трёх готовивших теракт бандитов

RT на русском05:24

В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты

Интерфакс05:09

В Кабардино-Балкарии предотвращен теракт

ТАСС05:13

В Кабардино-Балкарии нейтрализовали троих бандитов

Известия05:12

В Кабардино-Балкарии предотвратили теракт

Радио Sputnik05:15

ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

РИА Новости05:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
Шоу-бизнес

У Петросяна и его 31-летней помощницы родился ребенок

Lenta.ru 08:50
Происшествия

СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Ведомости 08:46
Единоборства

UFC не стал переносить бой Хабиба и Фергюсона

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не стал переносить титульный бой дагестанского чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американского претендента на титул Тони Фергюсона.
Газета.Ru вчера в 05:26
Гаджеты

Xiaomi возродит флагманский смартфон Mi 6

Китайская компания Xiaomi планирует выпустить обновленную версию смартфона Mi 6, официальная презентация которого состоялась еще три года тому назад.
NewInform 08:59
Происшествия

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

РИА Новости 08:18
Общество

Минкомсвязь запустила портал о полезных цифровых сервисах на карантине

Минкомсвязь России совместно с АНО «Цифровая экономика» и крупнейшими российскими интернет-компаниями запустили порталы с информацией о цифровых сервисах и услугах для граждан, находящихся в режиме изоляции из-за распространения коронавируса.
Известия 05:21
Футбол

Глеб: «В Беларуси никто не считает коронавирус проблемой»

Все чемпионаты остановили, однако в Беларуси никто это не считает проблемой.
Евро-футбол.ру 05:38
Общество

Власти России могут ужесточить карантин

Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Инфо24 вчера в 05:45
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами

Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Вести.Ru вчера в 11:23
Футбол

Семин назвал трех лучших футболистов сезона РПЛ

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объявил трех лучших игроков текущего сезона РПЛ. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.
МонаВиста 04:09
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Происшествия

У здания УБЭП в Волгограде убили полицейского

Блокнот Волгоград 08:26
Гаджеты

Redmi Note 9S впервые показался в рабочем состоянии

Отлично зарекомендовавший себя инсайдер под ником Xiaomishka, который регулярно первым добывает интересные новости о продуктах Xiaomi, Redmi и не только, опубликовал живую фотографию фотографию Redmi Note 9S в рабочем состоянии.
iXBT.com 02:47
Политика

Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Газета.Ru 06:14
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса

Город+ вчера в 08:28
Происшествия

В Брянске задержали адвоката при получении взятки

Уголовное дело возбуждено в Брянской области по факту получения взятки в 5 млн рублей адвокатом из Санкт-Петербурга.
ТАСС 07:52
Общество

Скворцова: Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу

Разработка вакцины от коронавируса, которой занимается Федеральное медико-биологическоге агентство, прошла первую фазу.
Комсомольская правда 07:13
Игры

В DOOM Eternal можно запустить DOOM и DOOM 2

Студия id Software добавила в DOOM Eternal полные версии DOOM и DOOM 2. Их можно запустить через компьютер, расположенный в Крепости Рока (на базе игрока).
3DNews 21 марта в 03:33
Политика

Против экс-премьера Украины возбудили дело из-за коронавируса

Специальная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело против экс-премьера Украины Алексея Гончарука и других должностных лиц его правительства из-за того, что они проигнорировали просьбу СНБО об ограничении экспорта медицинских масок и других средств индивидуальной защиты.
Взгляд.ру 09:10
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Общество

Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Китайский известный вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:25
Общество

Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.
РИА Новости 07:44
Политика

CNN: стратегия Путина в борьбе с коронавирусом сработала

Иностранные СМИ во главе с CNN проанализировали текущую ситуацию с распространением коронавируса в России и, практически единодушно, пришли к выводу, что стратегия Путина по сдерживанию заболевания оказалась вполне действенной.
Что происходит 07:48
Политика

Депутат Рады заявил, что глава Минздрава Украины уходит в отставку

Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что министр здравоохранения Илья Емец уходит в отставку.
РИА Новости 08:31
Общество

В РФ ужесточат ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с необходимостью усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина.
Мой Брянск 08:05
Происшествия

В Ленобласти на домашнем карантине погибла девушка

Девушка находилась на карантине по месту жительству, поскольку накануне прибыла из Италии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Вести.Ru 09:31
Общество

Потанин пожертвовал миллиард рублей социально незащищенным гражданам

Благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам, говорится в сообщении фонда.
Ведомости 07:04
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
DixiNews вчера в 13:13
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 07:41
Политика

Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины

Украина может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.
Газета.Ru 04:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Национальный антитеррористический комитет
Федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, обеспечивающий координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное