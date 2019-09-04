Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Кабардино-Балкарии обстреляли машину съёмочной группы

В Кабардино-Балкарии в городе Прохладный задержали мужчину, подозреваемого в совершении нескольких выстрелов в направлении автомобиля, принадлежащего съёмочной группе. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя пресс-службы МВД по республике.
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с чего всё началось

Ирина Горбачёва не пострадала при обстреле съёмочной группы в Кабардино-Балкарии

Оганесян уточнил, что нападение совершил местный житель. Он отметил, что Ирина Горбачёва не пострадала. О мотивах злоумышленника не сообщается.
Говорит Москва12:28

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В Кабардино-Балкарии обстреляли машину киногруппы

Интерфакс13:57

В МВД прокомментировали стрельбу по съемочной группе в КБР

РЕН ТВ14:36

Ирина Горбачёва не пострадала при обстреле съёмочной группы в Кабардино-Балкарии

Говорит Москва12:28

Усатый стрелок в Прохладном распугал съемочную группу фильма с Ириной Горбачёвой. Мужчина палил в окно из дробовика

Фонтанка.Ру12:55

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Телеканал 360°13:41

Житель КБР открыл огонь по съемочной группе фильма «Чики»

Московский Комсомолец12:40

В КБР обстреляли съемочную группу фильма с Ириной Горбачевой

ТК Звезда13:13
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Происшествия

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