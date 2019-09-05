Оганесян уточнил, что нападение совершил местный житель. Он отметил, что Ирина Горбачёва не пострадала. О мотивах злоумышленника не сообщается.

с чего всё началось

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