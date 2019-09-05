Происшествия
REGNUMЗадержан житель Кабардино-Балкарии, обстрелявший съемочную группу
В Кабардино-Балкарии задержан мужчина, открывший стрельбу по людям из окна своей квартиры. Житель города Прохладный пытался таким образом выразить свой протест по поводу съёмок фильма о женщинах легкого поведения, который снимали во дворе многоэтажного дома, передает Mash.
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с чего всё началось
Оганесян уточнил, что нападение совершил местный житель. Он отметил, что Ирина Горбачёва не пострадала. О мотивах злоумышленника не сообщается.Говорит Москвавчера в 12:28
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Режиссер Оганесян озвучил подробности обстрела съемочной группы в КБР
Московский Комсомолецвчера в 20:15
Режиссер рассказал подробности нападения на съемочную группу фильма «Чики»
Вечерняя Москвавчера в 13:20
Стрелок сначала бросил в съемочную бригаду фильма «Чики» арбуз, а затем открыл огонь
Телеканал 360°вчера в 13:41
Ирина Горбачёва не пострадала при обстреле съёмочной группы в Кабардино-Балкарии
Говорит Москвавчера в 12:28
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:35, Вашингтон
Происшествия
Двое грабителей взорвали банкомат в подмосковном магазине
Двое неизвестных взорвали банкомат в подмосковном магазине "Пятерочка" и похитили деньги. В настоящее время идет розыск злоумышленников.
РЕН ТВ 00:35
Экономика
Город Удачный в Якутии будет газифицирован
Город Удачный в Мирнинском районе Якутии будет газифицирован.
SakhaNews вчера в 22:03
Теннис
Надаль пробился в полуфинал US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале Открытого чемпионата США.
Газета.Ru 00:59
Политика
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
РИА Новости 00:03
Политика
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 01:26
Здоровье
Женщина рассказала о тяжелой жизни с грудью 13-го размера
26-летняя Элис Уискин является обладательницей груди 13-го размера.
РЕН ТВ 00:30
Политика
Япония сделает представление из-за открытия рыбзавода на Курилах
Токио сделает Москве представление после того, как Владимир Путин дал символический старт работе рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
РИА Новости вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Возлюбленная Алексея Учителя Юлия Пересильд празднует юбилей
Возлюбленная Алексея Учителя Юлия Пересильд празднует юбилей Сегодня свой день рождения отмечает Юлия Пересильд.
Экспресс газета вчера в 23:30
Политика
В Киеве предупредили о грозящем Украине блэкауте
Ситуацию не спасут даже поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) через Польшу, считает украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.
URA.Ru 03 сентября в 23:35
Политика
Путин считает демографическую ситуацию на Дальнем Востоке тревожной
Президент России Владимир Путин считает, что прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке нет, этот важнейший индикатор находится в тревожной, красной зоне.
РИА Новости вчера в 06:26
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Экономика
Путин оценил рост цен на авиабилеты
Президент Владимир Путин указал главе "Аэрофлота" Виталию Савельеву на рост цен авибилетов, который опережает инфляцию, передает агентство ТАСС, "Виталий, больше инфляции — 7% рост !"
РБК вчера в 09:10
Происшествия
Девушка выложила интимное фото пенсионера в Сеть и избежала тюрьмы
18-летняя британка Эшли Вилсон выложила в Сеть интимные фотографии пенсионера, после того как тот отказался заплатить за них выкуп.
РЕН ТВ 00:09
Хоккей
«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в России
Канал показывал по 10 игр каждую неделю, а также в полном объеме плей-офф Кубка Стэнли. Новый сезон НХЛ стартует 2 октября.
Pravda.Ru вчера в 11:37
Экономика
Долги россиян оставят без внимания
Изменения в практике взыскания долга начались после того, как Ассоциация банков «Россия» попросила ФНС объяснить ситуацию с блокировкой личных счетов индивидуальных предпринимателей.
Lenta.ru вчера в 12:26
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM 03 сентября в 06:58
Здоровье
В Стерлитамакском районе открылся новый ФАП
В селе Мариинский сегодня состоялось открытие нового фельдшерско-акушерского пункта, сообщает пресс-служба минздрава РБ.
Газета Республика Башкортостан вчера в 05:53
Интернет
419 млн номеров телефонов пользователей Facebook утекли в сеть
На открытом сервере, не защищённом паролем, содержалось более 419 миллионов записей по нескольким базам данных пользователей из разных стран.
REGNUM 00:56
Общество
Студентам запретили писать письма политзаключенным на празднике ВШЭ
Студенческое издание Doxa сообщило, что исполняющий обязанности старшего директора по информационной политике ВШЭ Олег Солодухин запретил проводить на ежегодном университетском празднике — Дне Вышки — сбор писем для политзаключенных и викторину на знание своих прав.
Дождь вчера в 16:34
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА Новости 03 сентября в 04:44
Общество
Рэпер Snoop Dogg оценил традиционный русский бой стенка на стенку
Американский рэпер Snoop Dogg оценил русский кулачный бой стенка на стенку, разместив в своем Instagram видео с фестиваля "Атамановские кулачки".
РИА Новости вчера в 18:57
Политика
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
РИА Новости вчера в 22:22
Армия и оружие
До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет
Вести.Ru вчера в 19:03
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Политика
Иванов объяснил пожары в Сибири фразой из «Золотого теленка»
Спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов, выступая на Восточном экономическом форуме, прокомментировал неготовность регионов Сибири к лесным пожарам фразой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок».
Взгляд.ру 01:24
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом России
Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным считать роль Китая для России как старшего брата.
Lenta.ru вчера в 19:41
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40