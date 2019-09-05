Происшествия

РБКРБКВ Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики»

В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики». Об этом сообщил радиостанции «Говорит Москва» режиссер картины Эдуард Оганесян.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Ирина Горбачёва не пострадала при обстреле съёмочной группы в Кабардино-Балкарии

Оганесян уточнил, что нападение совершил местный житель. Он отметил, что Ирина Горбачёва не пострадала. О мотивах злоумышленника не сообщается.
Говорит Москвавчера в 12:28

Подробнее о событии

Стрелок сначала бросил в съемочную бригаду фильма «Чики» арбуз, а затем открыл огонь

Телеканал 360°вчера в 13:41

Злоумышленник обстрелял машину съемочной группы фильма «Чики» в КБР

ТАССвчера в 15:30

В Кабардино-Балкарии обстреляли машину киногруппы

Интерфаксвчера в 13:57

В МВД прокомментировали стрельбу по съемочной группе в КБР

РЕН ТВвчера в 14:36

Режиссер Оганесян озвучил подробности обстрела съемочной группы в КБР

Московский Комсомолецвчера в 20:15

Ирина Горбачёва не пострадала при обстреле съёмочной группы в Кабардино-Балкарии

Говорит Москвавчера в 12:28

Режиссер рассказал подробности нападения на съемочную группу фильма «Чики»

Вечерняя Москвавчера в 13:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7106 источников, обновлено в 03:04, Вашингтон
Происшествия

Пассажир лайнера EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

РБК вчера в 19:57
Политика

Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17

Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50
Политика

Путин отметил вклад Китая в экономику Дальнего Востока

Российский президент Владимир Путин отметил вклад Китая в экономическое развитие Дальнего Востока.
РЕН ТВ 01:49
Общество

Герман Греф призвал отменить школьные экзамены

Экзамены лишают желания учиться, поэтому их нужно уничтожить, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Российская газета 02:35
Происшествия

На Вологодчине ищут пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку

Российская газета 02:37
Общество

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Политика

Глава Гонконга заявила, что Пекин поддержал снятие поправок об экстрадиции

Администрация Гонконга самостоятельно приняла решение о снятии поправок к закону об экстрадиции, но Пекин поддержал его, заявила глава городского правительства Кэрри Лэм.
Интерфакс 02:03
Гаджеты

Honor представила недорогой смартфон Honor 20s

В Китае за смартфон придется заплатить 265 долларов за младшую версию и 307 долларов за модификацию с 8 ГБ ОЗУ.
Astera вчера в 15:54
Авто

Уникальные экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом

Десятки экземпляров уникальной техники гниют под открытым небом на задворках экспериментального цеха автозавода «Урал» в Миассе Челябинской области.
Автоновости дня вчера в 15:24
Хоккей

СКА в овертайме обыграл «Трактор» в матче КХЛ

Газета.Ru вчера в 12:51
Шоу-бизнес

Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций

Экономика сегодня 03 сентября в 15:39
Происшествия

Самолет «Руслайна» вновь совершил экстренную посадку в Воронеже

Самолет авиакомпании "Руслайн", выполнявший рейс Воронеж - Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, аналогичный инцидент с этим рейсом произошел в среду.
ТАСС 02:14
Происшествия

На МКАД грузовик сбил дорожных рабочих

Вести.Ru 01:31
Происшествия

В Петербурге мужчина обстрелял детский сад

В Петербурге мужчина обстрелял детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Инцидент произошел на Ириновском проспекте.
РИА Новости 03:03
Политика

В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Происшествия

30 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Японии

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.
Газета.Ru 00:27
Политика

Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали

Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Происшествия

Оползень накрыл жилые дома на юго-западе Китая

Под потоком грязи и камней оказались два жилых дома в деревне Маань в районе города Чжаотун.
REGNUM 00:58
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Общество

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Происшествия

На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам

На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Происшествия

На Ставрополье обнаружили тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25

Спасателям удалось обнаружить пилотов штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
РБК вчера в 05:51
Общество

Закон о продаже алкоголя примут до конца 2019 — Скворцова

Закон о продаже алкоголя с 21 года планируется принять до конца 2019 года.
Телеканал 360° 02:31
Политика

Япония сделает представление из-за открытия рыбзавода на Курилах

Известия 00:58
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается до минус двух градусов. На Таймыре дождь уже со снегом.
Известия вчера в 23:34
Наука

Физики приблизились к созданию квантового суперкомпьютера будущего

Американские специалисты максимально приблизились к созданию суперкомпьютера, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03 сентября в 02:31
Кино

Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов

Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник вчера в 11:24
Энергетика

В Польше пообещали порвать с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с «Газпромом» после того, как действующий истечет в 2022 году.
Lenta.ru вчера в 11:27
Общество

Власти Сочи подыскали жилье для выселенного онкобольного

Временное жилье семье больного раком Андрея Мартынова предоставили власти Сочи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской мэрии.
REGNUM 02:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное