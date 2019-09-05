Происшествия
РБКВ Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики»
В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики». Об этом сообщил радиостанции «Говорит Москва» режиссер картины Эдуард Оганесян.
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с чего всё началось
Оганесян уточнил, что нападение совершил местный житель. Он отметил, что Ирина Горбачёва не пострадала. О мотивах злоумышленника не сообщается.Говорит Москвавчера в 12:28
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Стрелок сначала бросил в съемочную бригаду фильма «Чики» арбуз, а затем открыл огонь
Телеканал 360°вчера в 13:41
Режиссер Оганесян озвучил подробности обстрела съемочной группы в КБР
Московский Комсомолецвчера в 20:15
Ирина Горбачёва не пострадала при обстреле съёмочной группы в Кабардино-Балкарии
Говорит Москвавчера в 12:28
Режиссер рассказал подробности нападения на съемочную группу фильма «Чики»
Вечерняя Москвавчера в 13:20
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Политика
Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17
Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50
Политика
Путин отметил вклад Китая в экономику Дальнего Востока
Российский президент Владимир Путин отметил вклад Китая в экономическое развитие Дальнего Востока.
РЕН ТВ 01:49
Общество
Герман Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, поэтому их нужно уничтожить, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Российская газета 02:35
Происшествия
На Вологодчине ищут пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку
Российская газета 02:37
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Политика
Глава Гонконга заявила, что Пекин поддержал снятие поправок об экстрадиции
Администрация Гонконга самостоятельно приняла решение о снятии поправок к закону об экстрадиции, но Пекин поддержал его, заявила глава городского правительства Кэрри Лэм.
Интерфакс 02:03
Гаджеты
Honor представила недорогой смартфон Honor 20s
В Китае за смартфон придется заплатить 265 долларов за младшую версию и 307 долларов за модификацию с 8 ГБ ОЗУ.
Astera вчера в 15:54
Авто
Уникальные экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом
Десятки экземпляров уникальной техники гниют под открытым небом на задворках экспериментального цеха автозавода «Урал» в Миассе Челябинской области.
Автоновости дня вчера в 15:24
Хоккей
СКА в овертайме обыграл «Трактор» в матче КХЛ
Газета.Ru вчера в 12:51
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня 03 сентября в 15:39
Происшествия
Самолет «Руслайна» вновь совершил экстренную посадку в Воронеже
Самолет авиакомпании "Руслайн", выполнявший рейс Воронеж - Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, аналогичный инцидент с этим рейсом произошел в среду.
ТАСС 02:14
Происшествия
На МКАД грузовик сбил дорожных рабочих
Вести.Ru 01:31
Происшествия
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Инцидент произошел на Ириновском проспекте.
РИА Новости 03:03
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Происшествия
30 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Японии
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.
Газета.Ru 00:27
Политика
Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Происшествия
Оползень накрыл жилые дома на юго-западе Китая
Под потоком грязи и камней оказались два жилых дома в деревне Маань в районе города Чжаотун.
REGNUM 00:58
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Происшествия
На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам
На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Происшествия
На Ставрополье обнаружили тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25
Спасателям удалось обнаружить пилотов штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
РБК вчера в 05:51
Общество
Закон о продаже алкоголя примут до конца 2019 — Скворцова
Закон о продаже алкоголя с 21 года планируется принять до конца 2019 года.
Телеканал 360° 02:31
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается до минус двух градусов. На Таймыре дождь уже со снегом.
Известия вчера в 23:34
Наука
Физики приблизились к созданию квантового суперкомпьютера будущего
Американские специалисты максимально приблизились к созданию суперкомпьютера, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03 сентября в 02:31
Кино
Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник вчера в 11:24
Энергетика
В Польше пообещали порвать с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с «Газпромом» после того, как действующий истечет в 2022 году.
Lenta.ru вчера в 11:27
Общество
Власти Сочи подыскали жилье для выселенного онкобольного
Временное жилье семье больного раком Андрея Мартынова предоставили власти Сочи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской мэрии.
REGNUM 02:17