Происшествия
РБКВ Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики»
В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики». Об этом сообщил радиостанции «Говорит Москва» режиссер картины Эдуард Оганесян.
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с чего всё началось
Оганесян уточнил, что нападение совершил местный житель. Он отметил, что Ирина Горбачёва не пострадала. О мотивах злоумышленника не сообщается.Говорит Москва12:28
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Футбол
Жена голландского полузащитника вынуждена была покинуть стадион в Иране
Жену полузащитника «Гол Гохар Сиржан» Кевина Янсена попросили уйти с трибун во время матча 2-го тура чемпионата Ирана с «Сайпой» (0:0), сообщает журналист Пежман Рахбар.
Спорт-Экспресс 17:12
Космос
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
«Лента.ру» рассказывает, почему молчит космос и что это значит для человечества.
Lenta.ru 17:04
Баскетбол
Сборная России по баскетболу проиграла Аргентине на ЧМ
Prognozist 10:44
Здоровье
Исследование: Заболеваемость ВИЧ снижается в Африке и растет в России
Наибольший прирост смертности за минувшее десятилетие наблюдается в Грузии (на 17,6%), заболеваемости — в России (13,2%) и Казахстане (12,1%).
Православие и Мир 10:47
Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на 14,5 миллиарда долларов
Индия заказала у РФ вооружение и военную технику на 14,5 млрд долларов. Об этом сообщает глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.
ФедералПресс 06:13
Политика
Рухани объявил о новом сокращении ядерных обязательств Ирана
Президент Ирана Хасан Рухани в эфире государственного телевидения объявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.
RT на русском 14:50
Политика
Лавров: США продолжают вводить санкции против России «на ровном месте»
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что Соединённые Штаты продолжают вводить антироссийские санкции «на ровном месте».
RT на русском 17:11
Политика
Жириновский поблагодарил Зеленского за политику по развалу Украины
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал политикой развала Украины инициативу президента Владимира Зеленского о снятии неприкосновенности с депутатов Верховной рады.
Rambler News Service 01:01
Хоккей
«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года
Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
Sportbox.RU 14:27
Политика
Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень.
Комсомольская правда 02:00
Технологии
Суд отклонил иск «Лаборатории Касперского» к бывшим сотрудникам
Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Лаборатории Касперского» о защите интеллектуальной собственности к основанному экс-сотрудниками разработчику софта «Киберсекьюрити Солюшнс», следует из картотеки арбитражных дел.
Rambler News Service 10:36
Политика
Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit
Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.
РИА Новости 15:06
Интернет
Twitter приостановил возможность оставлять записи с помощью SMS
Пользователи Twitter некоторое время не смогут публиковать записи в социальной сети посредством SMS.
РЕН ТВ 17:18
Происшествия
Поезд и автомобиль столкнулись в Ленинградской области, есть жертвы
В Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.
Газета.Ru 10:58
Общество
Немецкое правительство одобрило меры по защите насекомых
Кабинет министров поддержал запрет на применение пестицида глифосат через 5 лет.
Эхо Москвы 17:05
Экономика
Названа самая безопасная страна для туристов
Среди самых небезопасных стран для путешественников были названы Венесуэла (44 единицы), Афганистан (45 единиц) и Южный Судан (54 единицы).
Lenta.ru 17:18
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM 15:53
Политика
Порошенко передразнили в Раде на глазах у Зеленского
Красная весна 12:21
Футбол
«Динамо»: кому сложнее по итогам трансферного окна — Орещуку или Хохлову?
Определяться с трансферной политикой предстояло в кратчайшие сроки, при том, что в «Динамо» даже не было спортивного директора.
Спорт-Экспресс 01:25
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Кино
Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник 11:24
Авто
Mercedes-Benz отказался от участия в нескольких автосалонах
Nissan отказался от участия несколько лет назад, а Volvo — несколько лет назад, и они вернулись в шоу.
SpeedMe 05:31
Происшествия
В Ставрополье разбился штурмовик Су-25
В Ставропольском крае во время планово-учебного полета разбился штурмовик Су-25УБ.
Петербургский дневник вчера в 08:36
Общество
Москвичей предупредили о затяжном дожде
Москвичей предупредили о сильном затяжном дожде, который накроет столицу в ближайшие сутки.
Москва 24 10:55
Политика
В Кремле согласились проверить депутата Метельского на коррупцию
В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства вице-спикером Мосгордумы, секретарем Московского городского регионального отделения «Единой России» Андреем Метельским, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
Коммерсантъ 15:47
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50