Происшествия
РБКВ Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики»
В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики». Об этом сообщил радиостанции «Говорит Москва» режиссер картины Эдуард Оганесян.
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с чего всё началось
Оганесян уточнил, что нападение совершил местный житель. Он отметил, что Ирина Горбачёва не пострадала. О мотивах злоумышленника не сообщается.Говорит Москва12:28
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 19:21, Вашингтон
Экономика
Неформальная занятость россиян резко выросла во втором квартале
Во втором квартале 2019 года число россиян, которые заняты в неформальном секторе экономики, достигло 15,25 млн человек.
Коммерсантъ 18:27
Кино
Сиквел Tomb Raider с Алисией Викандер выйдет в марте 2021 года
Лента выйдет в прокат ровно через три года после премьеры первой части, которая при производственном бюджете в 95 млн долларов заработала в мировом прокате 275 млн долларов.
Игромания.ру 11:28
Теннис
Берреттини обыграл Монфиса и вышел в полуфинал US Open
Газета.Ru 18:31
Политика
Совбез Белоруссии объяснил укрепление границы с Украиной
3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за потока нелегального оружия, а там, где оружие оказывается в руках «у обычных людей и особенно националистически настроенных — жди терроризма».
Известия 16:10
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия 15:21
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru 12:05
Технологии
Смартфоны избавят от лишнего. В России появятся виртуальные сим-карты
В 2020 году в России легализуют виртуальные сим-карты — eSIM.
Секрет фирмы 07:10
Политика
В России начнется разработка сверхзвукового пассажирского самолета
В России может начаться разработка техзадания для пассажирского сверхзвукового самолета, сообщает 4 сентября «Ведомости» со ссылкой на заявление главы министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
Хакасия-Информ вчера в 22:13
Политика
Джонсон предложил провести досрочные выборы в парламент Британии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил провести досрочные парламентские выборы в стране 15 октября.
RT на русском 15:31
Авто
Экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом
Снимки опубликовал на своей странице во ВКонтакте Денис Шумин. На фото можно заметить десятки машин, которые стоят под открытым небом.
Российская газета 14:17
Политика
Кремль отказался анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков в ходе брифинга заявил о прогрессе в процессе подготовки обмена с Украиной удерживаемыми лицами.
Rambler News Service 02:51
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM 15:17
Экономика
ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско
Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки".
Российская газета 04:08
Политика
Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным
Бывший посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
РИА Новости 16:39
Общество
Составлен рейтинг самых комфортных для жизни городов мира
Аналитики журнала The Economist ежегодно составляют рейтинг из 140 самых комфортных для жизни городов мира.
Суть событий 04:29
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Кино
Тодоровский надеется, что его фильм «Одесса» покажут на Украине
ТАСС вчера в 07:56
Армия и оружие
В Польше объяснили присутствие американских войск политикой России
Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что расширение присутствия американских военнослужащих на территории страны было связано с изменением геополитической ситуации и политикой России.
RT на русском 16:54
Политика
Украина предложила вернуть российских наблюдателей в Донбасс
Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.
РИА Новости 18:04
Здоровье
Какие продукты нельзя есть при повышенном холестерине
Специалисты назвали продукты, которые нельзя употреблять при повышенном холестерине.
Московский Комсомолец 16:22
Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на 14,5 миллиарда долларов
Индия заказала у РФ вооружение и военную технику на 14,5 млрд долларов. Об этом сообщает глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.
ФедералПресс 06:13
Политика
Джузеппе Конте сформировал новое правительство Италии
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, вновь возглавивший кабмин страны, сформировал новое правительство.
РБК 10:43
Происшествия
В Петербурге откопали тело пропавшей жительницы Мурино
Знакомые погибшей рассказали, что она собиралась на свидание. Оно для 49-летней жительницы Мурино закончилось трагично.
Gazeta.SPb 17:31
Интернет
Twitter приостановил возможность оставлять записи с помощью SMS
Пользователи Twitter некоторое время не смогут публиковать записи в социальной сети посредством SMS.
РЕН ТВ 17:18
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 15:09
Технологии
Устройства Samsung первыми в мире получат контент 8K HDR10+
Samsung Electronics объявила о том, что ее устройства первыми в мире будут поддерживать контент в формате 8K HDR10+ от крупнейших европейских онлайн-кинотеатров.
iXBT.com 06:30
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости 12:28
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Театры
Дягилевский фестиваль начинают готовить без Теодора Курентзиса
Напомним, ранее сообщалось о том, что директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов пытался начать переговоры о сотрудничестве с Курентзисом, однако они сорвались из-за желания маэстро общаться и заключать договорные отношения исключительно с представителями пермских краевых властей.
Эхо Москвы - Пермь 11:18