Происшествия
РБКВ Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции
В Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции после уничтожения двух боевиков. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе республики, передает ТАСС. «Режим КТО отменен с 12:00», — подчеркнули в штабе.
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Экономика
В Крыму станет доступно снятие наличных на кассах магазинов
В Крыму запустят услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов.
Известия вчера в 18:32
Политика
Валентина Матвиенко стала сенатором от Петербурга
РИА Новости 04:33
Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Футбол
ЦСКА отправился в Болгарию на матч с «Лудогорцем»
Игроки ЦСКА отправились в Болгарию на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем».
Чемпионат 03:19
Баскетбол
Белорусская баскетболистка жёстко раскритиковала российский фильм
RT на русском 05:02
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Политика
На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма
Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Волочкова показала фигуру как у бодибилдера
Похудев, танцовщица обрела сходство с бодибилдером. У Анастасии и до этого была фигура — ярко выраженный «перевернутый треугольник».
Wday.ru 01:17
Происшествия
Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО
Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:52
Общество
Российские учителя выступили в защиту фигурантов «московского дела»
Российские учителя опубликовали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
Росбалт 04:24
Общество
Саратовский завод «Тролза» уволил больше половины сотрудников
Крупнейшей в России производитель троллейбусов и электробусов — саратовский завод «Тролза» — в течение полугода уволил более половины сотрудников в связи с нехваткой оборотных средств.
REGNUM 05:59
Политика
Сноуден рассказал о попытке ФСБ завербовать его
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в своей книге рассказал о попытке ФСБ завербовать его, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 05:18
Происшествия
Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР
Четыре, а не три российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 04:33
Общество
С какого возраста положены льготы для предпенсионеров
Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета вчера в 11:20
Финансы
Официальный курс евро вырос на 64 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 63,51 копейки - до 71,2391 рубля, курс доллара увеличился на 30,77 копейки - до 64,429 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:40
Происшествия
На Алтае двух подростков задержали после убийства двоих мужчин
Подростков задержали в Алтайском крае по подозрению в совершении убийства двух мужчин в возрасте 52-х и 37-ми лет.
РБК 04:21
Происшествия
В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника
В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Общество
Назван город с самыми высокомерными россиянами
Самые невысокомерные россияне, согласно исследованию, живут в Иваново — город занял 25-ю позицию.
Lenta.ru 05:49
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ вчера в 02:37
Политика
Рогозин назвал возможные сроки возвращения пистолетов для космонавтов
Ранее в сентябре в «Роскосмосе» заявили, что рассматривают вопрос возвращения оружия в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов.
Известия 05:18
Музыка
В Сети затравили КВНщиц, пошутивших про Кузбасс на Первом канале
Новый выпуск программы КВН вышел на Первом канале 14 сентября.
Сибдепо вчера в 21:05
Происшествия
В Астраханской больнице главврач уволился после драки с коллегой
Российская газета 04:55
Политика
Освобожденным украинским заключенным запретили въезд в РФ
Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что 35 украинских заключенных, которые недавно были переданы Украине в рамках обмена, больше не могут въехать в Россию.
Pravda.Ru 05:42
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
Газета.Ru вчера в 12:24
Политика
Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность
Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Известия вчера в 21:48