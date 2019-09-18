Происшествия

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В Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции после уничтожения двух боевиков. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе республики, передает ТАСС. «Режим КТО отменен с 12:00», — подчеркнули в штабе.
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В Кабардино-Балкарии снят режим КТО

ТАСС05:08

Снят режим КТО в Кабардино-Балкарии, где нейтрализовали двух боевиков

Интерфакс05:17

В Кабардино-Балкарии отменили режим КТО

РИА Новости05:16

В Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции

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В Кабардино-Балкарии нейтрализовали боевиков, планировавших совершить теракты

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В Чегеме ввели режим КТО из-за банды экстремистов в частном доме

РЕН ТВ00:47

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии ввели режим КТО

Коммерсантъ00:49
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Происшествия

Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО

Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.
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Общество

Российские учителя выступили в защиту фигурантов «московского дела»

Российские учителя опубликовали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
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Саратовский завод «Тролза» уволил больше половины сотрудников

Крупнейшей в России производитель троллейбусов и электробусов — саратовский завод «Тролза» — в течение полугода уволил более половины сотрудников в связи с нехваткой оборотных средств.
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Политика

Сноуден рассказал о попытке ФСБ завербовать его

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в своей книге рассказал о попытке ФСБ завербовать его, сообщает РИА Новости.
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Расселение сирийского лагеря беженцев Эр-Рукбан начнется 27 сентября

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С какого возраста положены льготы для предпенсионеров

Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
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Финансы

Официальный курс евро вырос на 64 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 63,51 копейки - до 71,2391 рубля, курс доллара увеличился на 30,77 копейки - до 64,429 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:40
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На Алтае двух подростков задержали после убийства двоих мужчин

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Происшествия

В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника

В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Общество

Назван город с самыми высокомерными россиянами

Самые невысокомерные россияне, согласно исследованию, живут в Иваново — город занял 25-ю позицию.
Lenta.ru 05:49
Общество

В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
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Сериал по «Властелину колец» снимут в Новой Зеландии

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Рогозин назвал возможные сроки возвращения пистолетов для космонавтов

Ранее в сентябре в «Роскосмосе» заявили, что рассматривают вопрос возвращения оружия в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов.
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Армия и оружие

Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе — Кравченко

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В Сети затравили КВНщиц, пошутивших про Кузбасс на Первом канале

Новый выпуск программы КВН вышел на Первом канале 14 сентября.
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Происшествия

В Астраханской больнице главврач уволился после драки с коллегой

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Политика

Освобожденным украинским заключенным запретили въезд в РФ

Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что 35 украинских заключенных, которые недавно были переданы Украине в рамках обмена, больше не могут въехать в Россию.
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Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

Газета.Ru вчера в 12:24
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Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность

Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
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