Происшествия
РБКВ Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции
В Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции после уничтожения двух боевиков. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе республики, передает ТАСС. «Режим КТО отменен с 12:00», — подчеркнули в штабе.
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Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Взгляд.ру вчера в 11:20
Футбол
На матч в Челны «Спартак» приедет основным составом
Сегодня на брифинге в исполкоме города генеральный директор ФК «КАМАЗ» Айнур Миннеханов рассказал о подготовке к матчу клубов «КАМАЗ» и «Спартак», который пройдет 25 сентября в 18.30.
Челнинские известия 04:29
Происшествия
На российских пограничников напали браконьеры из КНДР
В Японском море совершено нападение на российских пограничников, пострадали трое военнослужащих.
Вести.Ru вчера в 08:43
Политика
В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова в Москве
Юридически администрация президента не является адресатом пикетов, Кремль не может влиять на суд, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков акции в поддержку осужденного актера Павла Устинова у стен администрации президента.
РИА Новости 07:25
Авто
Обновленная Lada 4x4 получит измененную внешность
Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня 15 сентября в 06:31
Фигурное катание
Российские гимнастки стали победительницами чемпионата мира
Победительницей в упражнении с обручем стала Екатерина Селезнева.
Moi-portal.ru 01:40
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.
Российская газета 04:39
Шоу-бизнес
Ведущие «Орла и решки» Лаврентьев и Астровская решили пожениться
Музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев, похоже, в скором времени женится на своей коллеге по программе «Орел и решка» Алине Астровской.
Телепрограмма вчера в 17:34
Кино
Проморолик «Ночная Мартышка»: Альтер эго Человека-паука в трейлере собственного фильма
По случаю выхода картины «Человек-паук: Вдали от дома» на цифровых носителях студия Sony выпустила трейлер вымышленного фильма о главном европейском супергерое — Ночной Мартышке.
КиноПоиск 04:10
Происшествия
Суд освободил Губайдулина из-под стражи
РИА Новости 05:13
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова
Ранее экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в длительной перспективе после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" с выводом полуострова в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости 07:20
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Армия и оружие
CNN: у США есть данные о причастности Ирана к атаке на саудовские НПЗ
Соединённые Штаты располагают данными о том, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии с «очень высокой вероятностью» была осуществлена с иранской базы недалеко от границы с Ираком.
RT на русском вчера в 14:16
Футбол
Роналду озвучил размер своего состояния
Португальский нападающий ФК "Ювентуса" Криштиану Роналду оценивает свое состояние примерно в 500 млн долларов.
Народные новости вчера в 22:35
Происшествия
В Башкирии малолетний ребенок около недели прожил с умершей матерью
В Янауле шестилетний мальчик прожил почти неделю в одной квартире с умершей матерью.
Стерлеград вчера в 05:10
Происшествия
СК завел два дела против учредителя «Мурманского морского пароходства»
Следственный комитет завел два уголовных дела в отношении члена совета директоров и учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство» (ММП), говорится на сайте СК.
РБК 07:17
Кино
Дэдпул может появиться в фильмах Marvel уже в 2021 году
Студия Marvel может включить героя своей киновселенной Дэдпула в один из фильмов уже в 2021 году, сообщает портал We Got This Covered 17 сентября со ссылкой на свои источники.
REGNUM 05:05
Общество
Запрет продажи алкоголя в многоквартирных домах одобрили в Госдуме
Комитет Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в первом чтении одобрил законопроект, предполагающий запрет продажи алкоголя в маленьких кафе на территории многоквартирных домов.
News.ru 05:09
Армия и оружие
В России создали ракету с недостижимой дальностью действия
В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:30
Здоровье
Онкобольница Блохина остановила госпитализацию детей на химиотерапию
Ранее появилась информация, что в воздухе и на поверхностях в онкобольнице были обнаружены плесневые грибы.
Вести.Ru 05:49
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Здоровье
Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы
Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Гаджеты
Последнее обновление для Windows 10 разочаровало многих пользователей
Обновления для Windows 10 не всегда успешные.
Anonsens вчера в 04:55
Футбол
ЦСКА отправился в Болгарию на матч с «Лудогорцем»
Игроки ЦСКА отправились в Болгарию на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем».
Чемпионат 03:19