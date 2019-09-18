Происшествия
РБКВ Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции
В Кабардино-Балкарской Республике введен режим контртеррористической операции, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ. Он установлен с 5:00 мск на части города Чегем. В конце августа спецслужбы задержали в КБР боевика, который хранил взрывчатые вещества в тайнике и готовил теракты.
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Армия и оружие
В России стартовали стратегические военные учения «Центр-2019»
Российская газета 16 сентября в 04:34
Политика
Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря
Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.
RT на русском 00:12
Происшествия
Россиянин бросил гранату в московского полицейского
Вторую гранату Тереня бросил под ноги полицейскому. Она взорвалась, но оказалась страйкбольной.
Lenta.ru 02:47
Фигурное катание
Российские гимнастки завоевали два золота чемпионата мира
Россиянки Дина Аверина и Екатерина Селезнева завоевали золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Коммерсантъ вчера в 13:33
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Общество
Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил почти 1 млрд рублей
Ущерб от паводка в Хабаровском крае, по предварительным данным, составил 990 млн рублей, сообщает правительство региона.
RT на русском 01:48
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Армия и оружие
Боеготовность российских систем ПВО проверили на учениях «Центр-2019»
ПолитРоссия 02:33
Политика
Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru вчера в 00:57
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия вчера в 17:19
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Здоровье
«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть
Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва 16 сентября в 18:50
Кино
Брэда Питта похвалили на МКС за роль в «К звездам»
Питт попросил Хейга прокомментировать, кто лучше сыграл астронавта — он в «К звездам» или Джордж Клуни в «Гравитации» Альфонсо Куарона.
Культуромания вчера в 02:37
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать белое вино
Эксперты Роскачества при покупке белого вина рекомендуют остановить выбор на напитке урожая 2018 года.
ТАСС 01:03
Здоровье
В больницах заведут необычные медкарты о здоровье россиян
Эксперты Счетной палаты предложили ввести новые медкарты для россиян.
ФедералПресс 01:31
Наука
Ученые назвали омолаживающий кровь фрукт
Ученые объяснили это тем, что фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток в красном костном мозге, являющихся предшественниками клеток крови, а также способствует регенерации.
Кубанские новости вчера в 03:52
Авто
Toyota выпустила новую версию Land Cruiser 70
Специально для езды по серьёзному бездорожью компания разработала особую версию пикапа Land Cruiser 79 под названием Namib.
Тарантас Ньюс вчера в 00:17
Здоровье
Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы
Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Политика
Трамп назвал кандидатов на пост советника по нацбезопасности
Американский лидер Дональд Трамп назвал пятерых кандидатов на пост советника лидера страны по национальной безопасности вместо уволенного Джона Болтона.
Газета.Ru вчера в 15:38
Армия и оружие
Саудиты готовы доказать, что Saudi Aramco атаковал Иран
Доказательства причастности Тегерана к атакам на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco будут представлены Эр-Риядом 18 сентября, передаёт Al Arabiya.
REGNUM вчера в 20:19
Происшествия
Автомобиль въехал в вестибюль башни Trump Plaza в пригороде Нью-Йорка
В пригороде Нью-Йорка машина въехала в высотку Trump Plaza. Об этом 18 сентября сообщает CBS News.
Известия 00:31
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском вчера в 10:45
Общество
Руководители трех СМИ пожаловались Чайке на приговор Устинову
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева и председатель совета директоров «Новой газеты» Дмитрий Муратов подали генпрокурору Юрию Чайке жалобу на приговор Павлу Устинову.
РБК 02:47
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Армия и оружие
Командование ВСУ сообщило о потерях в Донбассе
Во вторник, 17 сентября, в Донбассе погиб служащий ВСУ и еще двое боевиков получили ранения.
ИА Новороссия вчера в 15:14