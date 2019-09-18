Происшествия
РБКВ Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции
В Кабардино-Балкарской республике введен режим контртеррористической операции, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ. Он установлен с 5:00 мск на части города Чегем. В конце августа спецслужбы задержали в КБР боевика, который хранил взрывчатые вещества в тайнике и готовил теракты.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 01:25, Вашингтон
Происшествия
Саратовец изнасиловал врача, спешившую к пациенту
В Саратове мужчина изнасиловал врача одной из поликлиник Кировского района города, которая попросила его помочь найти адрес пациента.
Газета.Ru 16 сентября в 20:04
Хоккей
«Авангард» сократил контракт Щербака на 60 миллионов
По новым условиям за сезон-2019/20 Щербак получит 35 миллионов, 2020/21 – 40 миллионов, 2021/22 – 45 миллионов.
РИА ОмскИнформ 00:47
Происшествия
Автомобиль въехал в вестибюль башни Trump Plaza в пригороде Нью-Йорка
В пригороде Нью-Йорка машина въехала в высотку Trump Plaza. Об этом 18 сентября сообщает CBS News.
Известия 00:31
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге
Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.
Петербургский дневник вчера в 11:15
Технологии
В Петербурге открылась международная судостроительная выставка
Rambler News Service вчера в 10:08
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Армия и оружие
В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия
RT на русском вчера в 23:30
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Транспорт
Бирюков рассказал, зачем постоянно меняют плитку на улицах Москвы
РИА Новости вчера в 06:10
Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru вчера в 14:24
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Футбол
Кокорин и Мамаев окончательно освободились
Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
Gorodvo.ru вчера в 04:05
Здоровье
Детская поликлиника в Чите получила оборудование на 32 млн рублей
Поликлиника краевой детской клинической больницы в Чите, обслуживающая все Забайкалье, пополнилась новым медицинским оборудованием стоимостью 32 млн рублей.
ТАСС 00:30
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Финансы
«Ъ»: ЦБ считает законной заморозку личных счетов ИП за долги по налогам
Центральный Банк России поддержал Министерство финансов и Федеральную налоговую службу РФ в требовании банкам блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании задолженностей по налогам.
ТАСС вчера в 19:20
Происшествия
Индусу удалили рог длиной десять сантиметров
В индийском городе Сагар местному 73-летнему фермеру удалили рог. Нарост на его голове появился после удара пять лет назад.
VSE42.RU 01:01
Общество
Пассажирам Utair начнут раздавать табачные изделия в самолетах
Во вторник РБК сообщил, что с 15 сентября более чем на 10 рейсах авиакомпании Utair пассажиры смогут получить продукт доставки никотина LYFT, который производит BAT.
ТАСС вчера в 06:25
Политика
Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России
Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.
Известия вчера в 23:36
Политика
Россия запретила въезд освобожденным украинским заключенным
Адвокат Дмитрий Динзе в интервью украинским СМИ заявил, что Россия закрыла въезд на свою территорию 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам.
Телеканал 360° вчера в 17:40
Армия и оружие
Эр-Рияд представит «доказательства» причастности Ирана к атаке на НПЗ
Министерство обороны Саудовской Аравии намеревается представить «доказательства» причастности Ирана к атакам беспилотников на НПЗ королевства.
REGNUM 00:22
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: «Уверен, что мой следующий бой пройдет в России»
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью Первому каналу заявил, что с высокой долей вероятности его следующий бой пройдет в России.
Махачкалинские известия вчера в 12:39
Происшествия
Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 09:31
Футбол
Лапочкин: недавно ко мне ломились в судейскую. Очень уважаемые люди
Арбитр Сергей Лапочкин прокомментировал инцидент после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги "Ахмат" — "Спартак" (1:3).
Чемпионат 01:00
Происшествия
Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины
Неизвестные сожгли дом экс-главы национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи, передает "112 Украина".
Газета.Ru вчера в 01:55
Экономика
В Ростовской области утвердили прожиточный минимум для пенсионеров
В правительстве напомнили, что с 1 января 2019 года доход пенсионера, который включает в себя пенсию и другие меры социальной поддержки, сначала доводится с помощью социальной доплаты до прожиточного минимума, а затем эта величина повышается на сумму индексаций.
Rostov gazeta 16 сентября в 10:10
Гаджеты
Плюс 25 % площади: в Samsung предложен новый вариант смартфона с гибким экраном
3DNews вчера в 09:59
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
Известия вчера в 02:14
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна вчера в 08:35