Происшествия

REGNUMREGNUMБолее 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии

По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA. По информации местного телеканала KRON 4, трагический инцидент произошёл к северу от острова Санта-Круз.
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Обнаружены тела четверых погибших после пожара на судне близ Калифорнии

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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:24, Вашингтон
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