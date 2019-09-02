Происшествия
REGNUMБолее 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA. По информации местного телеканала KRON 4, трагический инцидент произошёл к северу от острова Санта-Круз.
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Гороскоп на 1 сентября: друзья и покровители окажут поддержку Овнам
Могут рассчитывать на поддержку своих друзей и покровителей. Нужные люди сами пойдут вам навстречу.
Primpress.ru 31 августа в 20:30
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
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Транспортный налог предложили отменить
В России транспортный налог должен быть отменен, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, передает Агентство "Москва".
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Шоу-бизнес
Сергей и Тата Бондарчук воссоединились ради школьной линейки дочери
Примечательно, что поддержать девочку в День знаний пришла не только Светлана Бондарчук — ради первой школьной линейки дочери воссоединились и ее разведенные родители.
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В Кабуле произошёл мощный взрыв
Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM 14:20
Политика
Премьер Украины пообещал добиться роста экономики на 40%
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что поручил своему правительству обеспечить рост экономики за 5 лет на 40%.
Известия 07:15
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В Астрахани участились случаи нападения на людей пауков каракуртов
Правда, еще дают о себе знать последствия укуса паука-каракурта: легкая слабость, плохой сон, неважный аппетит.
Общественное телевидение России 03:35
Экономика
Кабмин утвердил квоту на экспорт лома черных металлов в объеме 1 млн т
Правительство РФ утвердило квоту на экспорт лома черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕЭАС) в объеме около 1,009 млн т с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.
ТАСС 10:29
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Умерла единственная в мире переводчица Корана
Порохова известна как автор единственного смыслового перевода Корана на русский язык в стихах, который был признан каноничным.
Lenta.ru 09:37
Авто
В России уникальный суперкар Bugatti продали за 234 миллиона рублей
В объявлении цена на Bugatti EB 110 SS 1993 года выпуска указана в 234 млн рублей.
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Генрих Мхитарян перешел в «Рому»
МИР 24 11:45
Политика
Первый президент Крыма впал в кому после инсульта
Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
Известия 10:03
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Кино
Кара Делевинь рассказала, как навыки модели мешают играть в кино
Британская модель и актриса Кара Делевинь призналась, что во время съемок в первых фильмах ей пришлось переучиваться, чтобы избавиться от привычек из модельного бизнеса, которые мешали работе в кино.
Культуромания 15:35
Политика
В России изменили правила призыва в армию
В России вступили в силу новые правила, касающиеся призыва в армию.
Актуальные Новости вчера в 01:47
Экономика
Медведев проведет совещания о бюджетных расходах на ЖКХ, жилье и культуру
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет во вторник совещания о расходах федерального бюджета в 2020-2022 годах на ЖКХ, жилищное строительство, физкультуру и культуру.
ТАСС 17:03
Политика
Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.
Деловое.ТВ вчера в 02:51
Армия и оружие
В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе
Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru вчера в 23:00
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы
Басманный суд Москвы арестовал очередного фигуранта дела о массовых беспорядках в центре столицы Эдуарда Малышевского, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 16:28
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Политика
Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.
RT на русском 15:33
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Футбол
«Спортинг» арендовал полузащитника «Шахтера»
Полузащитник «Шахтера» Фернанду проведет следующий сезон в «Спортинге».
Спорт-Экспресс 16:50
Политика
Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему отказался от идеи ездить на работу на велосипеде или электрическом мотоцикле из-за лидера Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:06
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Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Вести.Ru 12:14