По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA. По информации местного телеканала KRON 4, трагический инцидент произошёл к северу от острова Санта-Круз.

Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии

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