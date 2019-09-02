По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура. ЧП произошло ранним утром в понедельник у острова Санта-Круз. О чего причинах ничего не сообщается.

Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии

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