Происшествия
Вести.RuБолее 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура. ЧП произошло ранним утром в понедельник у острова Санта-Круз. О чего причинах ничего не сообщается.
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Здоровье
Цуканов вмешался в ситуацию с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов создал рабочую группу после конфликта с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле.
Уралинформбюро 09:17
Общество
Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний
Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помогать пострадавшим от наводнения
Президент России Владимир Путин раскритиковал Сбербанк из-за того, что он не откликается на просьбы пострадавших от наводнения в Иркутской области о реструктуризации долгов по кредитам.
Ведомости 09:01
Культура
Жена опровергла госпитализацию Розенбаума
Вести.Ru 07:52
Здоровье
ВОЗ заявила, что на борьбу с Эболой требуется более $70 млн до конца года
Женевская штаб-квартира ВОЗ сообщила, что имеющихся сейчас на эти цели средств - чуть более $45 млн - хватит только до конца сентября и до конца года потребуется еще более $70 млн.
ТАСС 08:15
Происшествия
В Мордовии школьница погибла из-за удара током от мобильного телефона
В Мордовии мобильный телефон стал причиной гибели десятилетней девочки - школьница получила сильный удар током от аппарата, который заряжался от сети.
Российская газета 03:55
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Политика
Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане
Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс 08:21
Происшествия
Вейкбордер погиб под катером в Москве-реке
В подмосковном Красногорске мужчина упал с вейкборда в Москву-реку, и на него на скорости наехал катер. Он погиб до прибытия скорой помощи.
Интерфакс 07:52
Космос
Кабмин оценил новую сверхтяжёлую ракету в два раза дороже, чем Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в марте 2019 года говорил, что разработка и создание ракеты сверхтяжёлого класса вместе со строительством под неё стартового стола, а также разработка и создание лунного корабля обойдутся в 740 миллиардов рублей, пишет газета «Ведомости».
News.ru 02:41
Происшествия
Пассажиров авиарейса Берлин — Лаппеенранта высадили в Хельсинки
Самолет ирландского лоукостера Ryanair, совершавший рейс из Берлина в Лаппеенранту, неожиданно для пассажиров приземлился в аэропорту Хельсинки.
РЕН ТВ 09:23
Игры
Энтузиаст перенёс оружие и монстров из DOOM в сиквел оригинала
Энтузиаст два года работал над переносом оружия и монстров из перезапуска шутера в сиквел боевика 1994 года.
News.ru 08:25
Кино
Скончался советский режиссер Борис Рычков
Советский режиссер, народный артист РСФСР и сценарист документального кино Борис Рычков скончался на 82-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.
РЕН ТВ 09:39
Экономика
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на более чем €1,5 млрд
Власти Кипра досрочно и полностью погасили свой кредит перед Россией, выплатив оставшиеся €1,56 млрд.
РБК 10:07
Армия и оружие
ВМС США потеряли все авианосцы у восточного побережья США
Восточное побережье США осталось без авианосцев.
Avia.pro 02:46
Политика
Порошенко нашел новую работу в Раде
Работу девятый созыв Верховной рады начал 29 августа. Новый парламент сформировался в результате досрочных выборов, состоявшихся 21 июля.
РБК 09:14
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Футбол
Сегодня Марио Фернандес может перейти в «Валенсию»
Советский спорт 08:08
Шоу-бизнес
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года
По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Политика
Венедиктов предупредил о возможных провокациях на выборах в Москве
Руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов предупредил о возможных провокациях на выборах в столице.
Москва 24 06:11
Политика
В Госдуме оценили предложение моратория на размещение ракет для НАТО
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал предложение России странам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Газета.Ru 07:14
Политика
Премьер Грузии уходит в отставку
Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.
Газета.Ru 04:29
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Происшествия
В Китае 10 детей госпитализировали после нападения на школу
В понедельник, 2 сентября, десять детей попали в больницу после нападения на начальную школу "Чаоянпо" в китайской провинции Хубэй.
Piter.tv 08:48
Технологии
В магазинах сети «Пятёрочка» появились электронные ценники
Компания X5 Retail Group начала проект по установлению в магазинах сети "Пятёрочка" электронных ценников.
Discover24 06:05
Музыка
Курские артисты исполнили гимн и попали в Книгу рекордов Гиннесса
Themediacity.ru 04:49
Политика
Кремль обсудит новую систему выборов в Думу при низких результатах ЕР
Если «Единая Россия» наберет в среднем менее 40% голосов по спискам, это может дать старт дискуссии об изменении системы выборов в Госдуму, рассказали три близких к администрации президента источника РБК.
РБК 06:22