Происшествия

Вести.RuВести.RuБолее 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии

По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура. ЧП произошло ранним утром в понедельник у острова Санта-Круз. О чего причинах ничего не сообщается.
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СМИ: более 30 человек погибли в результате пожара на судне у побережья Калифорнии

ТАСС09:33

СМИ сообщили о возможной гибели 34 человек при пожаре на судне близ Калифорнии

Интерфакс09:29

Около 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии

Газета.Ru09:02

Видео с места пожара на яхте на побережье Калифорнии

РЕН ТВ10:14

Более 30 человек погибли при пожаре на борту судна около Санта-Барбары

РБК09:06

СМИ: В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на судне

RT на русском09:18

В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле

РИА Новости08:50
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 10:21, Вашингтон
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Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
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Президент России Владимир Путин раскритиковал Сбербанк из-за того, что он не откликается на просьбы пострадавших от наводнения в Иркутской области о реструктуризации долгов по кредитам.
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Жена опровергла госпитализацию Розенбаума

Вести.Ru 07:52
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ВОЗ заявила, что на борьбу с Эболой требуется более $70 млн до конца года

Женевская штаб-квартира ВОЗ сообщила, что имеющихся сейчас на эти цели средств - чуть более $45 млн - хватит только до конца сентября и до конца года потребуется еще более $70 млн.
ТАСС 08:15
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В Мордовии школьница погибла из-за удара током от мобильного телефона

В Мордовии мобильный телефон стал причиной гибели десятилетней девочки - школьница получила сильный удар током от аппарата, который заряжался от сети.
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Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко

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Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
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Вейкбордер погиб под катером в Москве-реке

В подмосковном Красногорске мужчина упал с вейкборда в Москву-реку, и на него на скорости наехал катер. Он погиб до прибытия скорой помощи.
Интерфакс 07:52
Космос

Кабмин оценил новую сверхтяжёлую ракету в два раза дороже, чем Рогозин

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в марте 2019 года говорил, что разработка и создание ракеты сверхтяжёлого класса вместе со строительством под неё стартового стола, а также разработка и создание лунного корабля обойдутся в 740 миллиардов рублей, пишет газета «Ведомости».
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Власти отреагировали на ремонт школы с позолотой и мрамором

Газета.Ru 08:53
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Пассажиров авиарейса Берлин — Лаппеенранта высадили в Хельсинки

Самолет ирландского лоукостера Ryanair, совершавший рейс из Берлина в Лаппеенранту, неожиданно для пассажиров приземлился в аэропорту Хельсинки.
РЕН ТВ 09:23
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Энтузиаст перенёс оружие и монстров из DOOM в сиквел оригинала

Энтузиаст два года работал над переносом оружия и монстров из перезапуска шутера в сиквел боевика 1994 года.
News.ru 08:25
Кино

Скончался советский режиссер Борис Рычков

Советский режиссер, народный артист РСФСР и сценарист документального кино Борис Рычков скончался на 82-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.
РЕН ТВ 09:39
Экономика

Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на более чем €1,5 млрд

Власти Кипра досрочно и полностью погасили свой кредит перед Россией, выплатив оставшиеся €1,56 млрд.
РБК 10:07
Армия и оружие

ВМС США потеряли все авианосцы у восточного побережья США

Восточное побережье США осталось без авианосцев.
Avia.pro 02:46
Политика

Порошенко нашел новую работу в Раде

Работу девятый созыв Верховной рады начал 29 августа. Новый парламент сформировался в результате досрочных выборов, состоявшихся 21 июля.
РБК 09:14
Авто

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Сегодня Марио Фернандес может перейти в «Валенсию»

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Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Экология

В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года

По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.
Российская газета вчера в 22:00
Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Политика

Венедиктов предупредил о возможных провокациях на выборах в Москве

Руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов предупредил о возможных провокациях на выборах в столице.
Москва 24 06:11
Политика

В Госдуме оценили предложение моратория на размещение ракет для НАТО

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал предложение России странам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Газета.Ru 07:14
Политика

Премьер Грузии уходит в отставку

Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.
Газета.Ru 04:29
Общество

В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Происшествия

В Китае 10 детей госпитализировали после нападения на школу

В понедельник, 2 сентября, десять детей попали в больницу после нападения на начальную школу "Чаоянпо" в китайской провинции Хубэй.
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В магазинах сети «Пятёрочка» появились электронные ценники

Компания X5 Retail Group начала проект по установлению в магазинах сети "Пятёрочка" электронных ценников.
Discover24 06:05
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Курские артисты исполнили гимн и попали в Книгу рекордов Гиннесса

Themediacity.ru 04:49
Политика

Кремль обсудит новую систему выборов в Думу при низких результатах ЕР

Если «Единая Россия» наберет в среднем менее 40% голосов по спискам, это может дать старт дискуссии об изменении системы выборов в Госдуму, рассказали три близких к администрации президента источника РБК.
РБК 06:22
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