Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление. Инцидент произошел у округа Вентура в районе Санта-Круз.

В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле

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