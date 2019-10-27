Общество
Общественное телевидение РоссииВ Калифорнии из-за лесных пожаров объявлен режим ЧС
Из-за густого дыма перекрыты движения по некоторым крупнейшим дорогам Калифорнии. Смотрите такжеВ Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуировали две тысячи жителей северных районов Ситуацию с тушением огня осложняет сильный ветер, который буквально разносит пламя по всей округе.
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Я объявил режим чрезвычайной ситуации по всему штату. Мы направляем на борьбу с этими пожарами и беспрецедентно сильным ветром все доступные ресурсы.
— Гэвин Ньюсом, американский политикРИА Новости вчера в 15:08
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Счет на миллионы долларов и десятки жизней. Люди в панике и слезах покидают свои дома в Калифорнии
Телеканал 360°вчера в 16:13
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Общество
Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
В возрасте 76 лет скончался писатель, правозащитник и один из основателей диссидентского движения в СССР Владимир Буковский.
РБК вчера в 20:49
Армия и оружие
Останки главаря ИГ захотели сбросить в море
Останки убитого лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади могут быть сброшены в море.
Lenta.ru вчера в 22:27
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.
Газета.Ru 26 октября в 18:37
Политика
Пушков назвал двоевластием планы главы «Азова» ввести войска в Донбасс
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем микроблоге в Твиттере заявление лидера батальона "Азов" Андрея Билецкого о том, что он готов ввести на территорию Донбасса 10 000 бойцов в случае осуществления президентом Украины Владимиром Зеленским развода сил.
Московский Комсомолец вчера в 16:51
Политика
СМИ сообщили о переносе новой волны губернаторских отставок на весну
В следующем году истекают полномочия глав 16 регионов. Новую волну осенних отставок ранее анонсировала газета «Коммерсантъ».
РБК вчера в 19:38
Культура
Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен
ФАН 26 октября в 03:22
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Здоровье
Специальная акция: вызов ветеринара на дом станет в два раза дешевле
С 1 ноября по 31 декабря в государственных ветеринарных клиниках города Москвы пройдет акция «Вызов врача на дом в два раза дешевле».
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:25
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Российская газета вчера в 04:58
Происшествия
Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город
Вечером в Свердловской области газоснабжения были лишены свыше 37 тыс. человек, об этом сообщает «Облгазета.ru».
РБК вчера в 13:38
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт вчера в 17:16
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb 25 октября в 00:19
Футбол
Эксперт Бубнов призвал не винить тренера ЦСКА Гончаренко в неудачах
Известный футбольный. эксперт Александр Бубнов призвал не винить тренера столичного ЦСКА Виктора.
Газета.Ru 00:44
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз оружия добровольцев из Донбасса
Заместитель главы полиции Украины Вадим Троян заявил о вывозе оружия украинских добровольческих отрядов из населенного пункта Золотое-4 в близи линии разведения сил в Донбассе.
РБК 00:45
Хоккей
«Рейнджерс» Панарина пропустили семь шайб от «Бостона»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" уступил на своем льду "Бостон Брюинз" со счетом 4:7. Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден".
Газета.Ru вчера в 22:23
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург
Российская газета 00:17
Хоккей
«Флорида» обыграла «Эдмонтон», Дадонов забил гол
В составе "пантер" гол забил Евгений Дадонов. Российский форвард в 11 матчах набрал 9 (6+3) очков. отразил 24 броска из 26.
Sportbox.RU вчера в 18:32
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 17:01
Общество
Названы регионы России с самой низкой безработицей
Росстат назвал российские регионы с самым низким и самым высоким уровнем безработицы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:55
Культура
Дэвид Линч получил «Оскар» за вклад в кинематограф
Режиссер Дэвид Линч получил почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 23:41
Политика
Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала
Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 22:29
Происшествия
Попавшийся на взятке в 19 млн рублей следователь избежал ареста
Следователь Алексей Шиманский и полицейский Кирилл Лисовой, подозреваемые в посредничестве при передаче взятки в 19 млн рублей, освобождены из-под стражи, пишет Фонтанка.
9111.ru вчера в 08:28
Политика
В КНР отметили развитие ШОС за 18 лет существования организации
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) за 18 лет своего существования стала важным и мощным элементом региональной интеграции и экономической глобализации, ее влияние на мировую экономику непрерывно растет, заявил в понедельник помощник министра коммерции Китая Ли Чэнган на брифинге, посвященном визиту премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Узбекистан на встречу глав правительств ШОС.
РИА Новости 00:36
Шоу-бизнес
Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»
Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.
Life.ru 26 октября в 21:49
Наука
Составлен список наиболее вредных для организма продуктов питания
В ходе проведенного исследования эксперты смогли определить наиболее вредные для человеческого организма продукты питания.
Rusargument 26 октября в 14:15
Происшествия
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
РИА Новости 00:59
Гаджеты
Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS
Apple начала предупреждать владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 до 3 ноября.
UfaTime.ru вчера в 10:31
Наука
Картофельное пюре оказалось лучшей едой для интенсивных тренировок
Удар56 вчера в 10:12