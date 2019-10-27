Общество

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииВ Калифорнии из-за лесных пожаров объявлен режим ЧС

Из-за густого дыма перекрыты движения по некоторым крупнейшим дорогам Калифорнии. Смотрите такжеВ Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуировали две тысячи жителей северных районов Ситуацию с тушением огня осложняет сильный ветер, который буквально разносит пламя по всей округе.
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Гэвин Ньюсом
Я объявил режим чрезвычайной ситуации по всему штату. Мы направляем на борьбу с этими пожарами и беспрецедентно сильным ветром все доступные ресурсы.
— Гэвин Ньюсом, американский политикРИА Новости вчера в 15:08

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Режим ЧС введен в Калифорнии из-за лесных пожаров

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