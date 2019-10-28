Общество

ТАССТАССВ Калифорнии из-за пожаров эвакуируют более 50 тыс. человек

Власти Калифорнии распорядились эвакуировать 50 тыс. человек из-за бушующих на севере американского штата лесных пожаров. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press (AP).
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Гэвин Ньюсом
Я объявил режим чрезвычайной ситуации по всему штату. Мы направляем на борьбу с этими пожарами и беспрецедентно сильным ветром все доступные ресурсы.
— Гэвин Ньюсом, американский политикРИА Новости 15:08

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