В результате стрельбы в распределительном центре Walmart в городе Ред Блафф (Калифорния, США) погибли два человека, еще четверо получили ранения. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на менеджера по связям с общественностью Эллисон Хендриксон.

В Калифорнии при стрельбе в Walmart погибли два человека

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