Происшествия
ПрофильВ Калифорнии при стрельбе в Walmart погибли два человека
В результате стрельбы в распределительном центре Walmart в городе Ред Блафф (Калифорния, США) погибли два человека, еще четверо получили ранения. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на менеджера по связям с общественностью Эллисон Хендриксон.
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Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости вчера в 12:11
Политика
Львовский журналист признался в ненависти к Украине
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
Здоровье
Многолетние последствия коронавируса встревожили ученых
Специалисты отмечают, что негативные последствия затрагивают легкие человека, тяжелое течение заболевания может привести к плохой свертываемости крови, головокружениям, сильным головным болям.
Evo-rus.com 01:11
Политика
Путин: Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями
Россия имеет все возможности выйти из пандемии COVID-19 с минимальными потерями, сообщил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 04:59
Футбол
Капитан «Сельты» раскритиковал Смолова в матче с «Барселоной»
Капитан испанской "Сельты" Яго Аспас остался недоволен действиями российского нападающего Федора Смолова в матче с "Барселоной".
РИА Новости 03:19
Общество
Коронавирус обнаружили в прошлогодних пробах воды в Барселоне
В образцах сточных вод Барселоны, взятых еще в марте 2019 года, обнаружили коронавирус SARS-CoV-2, пишет La Vanguardia со ссылкой на ресурс medRxiv, где опубликованы предварительные результаты исследований.
Взгляд.ру 01:45
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
Футбол
«Шеффилд» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 15:00 по московскому времени.
Sports.ru 05:20
Общество
Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России
Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности.
Телеканал 360° 26 июня в 16:18
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении Гончаренко
Газета.Ru 05:26
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Политика
В конгрессе США предложили выделить $3,8 млрд на сдерживание России
В подразделе «Россия и Европа» говорится о необходимости дополнительно выделить $3,789 млрд на поддержку усилий ЕС по сдерживанию России.
РБК вчера в 18:26
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Происшествия
Росприроднадзор назвал причину сброса отходов на фабрике «Норникеля»
Слив оборотной воды с Талнахской обогатительной фабрики (предприятие «Норникеля»), по предварительным данным, произошел из-за резкого роста уровня воды в отстойном пруду.
РБК 04:40
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:56
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 26 июня в 04:37
Общество
Китайский блогер перечислил русские блюда с незабываемым вкусом
Русские блюда с незабываемым вкусом назвал китайский блогер, поделившись своими наблюдениями на платформе Sohu.
Российская газета вчера в 19:18
Космос
В РФ разработают новую всепогодную спутниковую систему наблюдения
Специалисты группы компаний РТИ и госкорпорации «Роскосмос» накануне рассмотрели вопросы технического облика российской геосинхронной космической системы радиолокационного наблюдения «Геосар», которую планируется создать.
Моя Москва.онлайн 25 июня в 23:38
Здоровье
В Прикамье выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в Пермском крае выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом.
Properm.ru 03:46
Общество
В России за сутки от коронавируса умерли 104 человека
За сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 104 человека, обнаружены 6 791 новых случаев заражений.
Телеканал RTVI 03:49
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" под алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Происшествия
Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек
РБК вчера в 21:25
Общество
Еще 222 человека заразились коронавирусом в Нижегородской области
В Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 222 человек по данным на 28 июня.
АиФ Нижний Новгород 04:25
Хоккей
«Кравцов, возможно, неправильно себя оценивает. А Артюхина боятся до сих пор». 5 вопросов эксперту о событиях в нашем хоккее
1. На днях президент «Рейнджерс» дал понять, что челябинскому форварду Виталию Кравцову надо бы повзрослеть.
Матч ТВ 02:15
Происшествия
На границе Ингушетии и Северной Осетии были ранены четыре человека
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах Ингушетии сообщал, что неизвестные вечером в пятницу обстреляли автомобиль в районе границы Ингушетии и Северной Осетии, в результате, по предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения.
РИА Новости 03:06
Футбол
«Зенит» оштрафует Азмуна за фото с хавбеком «Крыльев Советов» Хади
МР7.ру вчера в 11:54
Общество
Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки
Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия", как распознать родинку, способную переродиться в меланому.
РИА Новости 03:00
Общество
Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20