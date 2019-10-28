Общество
Вести.RuВ Калифорнии проводится масштабная эвакуация
Почти 200 тысяч человек ожидают эвакуации в различных округах Калифорнии. Все дело в лесных пожарах, которые длятся уже более пяти дней. Самая крупная эвакуация в истории калифорнийского округа Сонома: свои дома покинут почти 180 тысяч человек, то есть, половина местных жителей.
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Я объявил режим чрезвычайной ситуации по всему штату. Мы направляем на борьбу с этими пожарами и беспрецедентно сильным ветром все доступные ресурсы.
— Гэвин Ньюсом, американский политикРИА Новости 15:08
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Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
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Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала
Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
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На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество
Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
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Культура
Россия вернула Грузии оригинальные пленки 17 фильмов
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МИР 24 14:44
Общество
Суд вынес приговор украинцу за одежду с гербом СССР
Дзержинский районный суд города Кривой Рог вынес приговор жителю Украины за ношение футболки с гербом СССР.
Известия 07:51
Общество
В Донецке прогремел взрыв. Взорвана вышка сотовой связи
Неизвестные подорвали вышку сотовой связи местного оператора "Феникс" в Донецке. Никто из жителей города не пострадал.
Pravda.Ru 10:10
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Гипертоников обеспечат приборами по ОМС
Гипертоников обеспечат приборами по ОМС В 2020 году государственные больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для удаленного мониторинга состояния здоровья.
Коммерсантъ 18:21
Кино
Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены
Народные новости вчера в 14:55
Транспорт
Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург
Стала известна стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре.
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Останки главаря ИГ захотели сбросить в море
Останки убитого лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади могут быть сброшены в море.
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Напомним, в 1976 году советское правительство обменяло диссидента Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, с тех пор бывший диссидент проживал в Великобритании.
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Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
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На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
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Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщают РИА «Новости».
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МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе.
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Звезда 1980-х Женя Герасимова изменилась до неузнаваемости
Звезда 1980-х Женя Герасимова давно переехала на ПМЖ в Австралию и прекратила выступать.
Дни24 07:21
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РБК 17:00
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Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
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Состоялась презентация смартфона Meizu 16T на Snapdragon 855
Meizu 16T получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев.
RuNews24.ru 25 октября в 07:37
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
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В Хабаровском крае завели дело о суициде после жалоб на полицейских
В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который перед смертью рассказал в видеообращении о том, что полицейские применяли к нему недозволенные методы работы.
РБК 23:09
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
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Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции
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В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков
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Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Политическая Экспертиза 00:31
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Правительство Японии планирует создать систему для безопасной навигации в Северном Ледовитом океане.
Известия 22:42
Происшествия
Стали известны детали расстрела солдат в воинской части в Забайкалье
Выяснилось, что рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь внезапно. Всё произошло во время смены караула.
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Авто
АвтоВАЗ рассекретил эксклюзивную версию Lada Vesta с вариатором
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Дни24 03:18
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«Аталанта» забила 7 голов «Удинезе», «Наполи» не справился со СПАЛом
В матче 9-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле разгромила «Удинезе» со счетом 7:1. Хет-трик за хозяев оформил Луис Муриэль(35-я минута с пенальти, 48-я минута, 75-я минута с пенальти), дубль записал на свой счет Йосип Иличич (21, 43), еще по разу отличились Марио Пашалич (52) и Амад Траоре (83).
LiveSport.ru 12:45