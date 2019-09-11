Футбол
Страна КалининградВ Калининград опять приедет «Локомотив»
Рано утром 4 сентября болельщики прильнули к экранам телевизоров, где на «Матч ТВ» звезды отечественного футбола тянули шарики из барабана и составляли пары соперников. Наши фаны жаждали приезда питерского «Зенита». Однако волею судьбы второй год подряд «Балтика» сразится с московским «Локомотивом».
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Гендиректор «Балтики»: «Были против играть с „Локо“ во время паузы на матчи сборных»
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«Балтика» открыла продажу билетов на кубковый матч с московским «Локомотивом»
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