Общество
ТАССВ Калининград прибыл вывозной рейс из Испании с российскими моряками
Самолет "Уральских авиалиний" доставил в субботу в Калининград российских моряков, которые из-за коронавируса не могли покинуть город Лас-Пальмас в Испании после завершения работы в море. Об этом ТАСС сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
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Политика
Путин высказался о мозаике со своим изображением в храме Минобороны
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение увековечить его образ в мозаике в строящемся в Подмосковье главном храме Вооруженных сил России.
Блокнот.ру 12:30
Футбол
Мещеряков прокомментировал слухи о смене тренера в «Локомотиве»
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков оценил вероятность смены тренера в клубе.
РИА Новости 12:30
Происшествия
В Башкирии во время самоизоляции устроили вечеринку в клубе
Российская газета 10:40
Общество
Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости вчера в 06:07
Общество
Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом
Режим ограничений Режим ограничений, введенных в России из-за ситуации с распространением коронавируса, сыграл свою максимально положительную роль, сообщила Попова.
ТАСС 07:15
Футбол
В Испании планируют стерилизовать поле и мячи в случае возобновления сезона
Президент ассоциации врачей Королевской федерации футбола Испании Рафаэль Рамос рассказал, что в случае возобновления сезона мячи и поле будут стерилизовать до матча, а также в перерыве.
Чемпионат 12:26
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Общество
Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru вчера в 06:01
Общество
Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
Авто
Названы проблемы водителей в России, возникшие из-за режима изоляции
Эксперты портала NJCAR.RU составили ТОП-5 основных проблемы, с которыми столкнулись водители из-за режима самоизоляции.
Piter.tv 09:54
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
Утверждены правила предоставления субсидий туроператорам
Председатель правительства России Михаил Мишустин в воскресенье утвердил правила помощи туроператорам.
Вести.Ru 11:45
Общество
В Турции число заражений коронавирусом превысило 110 тысяч
В Турции за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 2,3 тысячи, превысив 110 тысяч, написал в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Газета.Ru 13:11
Футбол
Агент Орещук оценил шансы Кокорина уехать в Европу
Ранее Кокорин заявил, что к нему есть интерес со стороны ряда итальянских клубов.
Vprognoze.ru 11:52
Наука
Предложена простая и дешевая технология получения биотоплива из древесной щепы
Ученые исследовали новую технологию торрефикации (обжига) биомассы.
Индикатор 09:09
Общество
Министр здравоохранения Дона попала в реанимацию
Батайское время вчера в 13:02
Общество
С 30 апреля по 4 мая жителям Сербии запретили выходить из дома
Правительство Сербии приняло решение запретить всем гражданам страны выходить из дома с 30 апреля до 4 мая в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.
МИР 24 12:23
Финансы
К июлю рубль вернет свой докризисный курс
Специально для "Российской газеты" Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", проанализировал ситуацию в мире и дал прогноз о начале восстановления финансовых рынков.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
В России продлён срок действия сертификатов на жилье для молодых семей
Москва, 26 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей в России продлены с семи до девяти месяцев.
REGNUM 12:18
Здоровье
Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:57
Общество
Ректор Московской духовной академии излечился от коронавируса
Ректор Московской духовной академии в Сергиевом Посаде епископ Питирим (Творогов) сообщил, что выздоровел после коронавируса.
Российская газета 12:52
Армия и оружие
США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя пятого поколения F-35A
США к 2021 году развернут на Аляске 54 истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, что позволит им значительно укрепить свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах.
Газета.Ru 01:36
Авто
В России открылся автосалон, продающий советские автомобили
Из-за затяжной эпидемии мировая экономика подорвана, и в России может сократиться число дилеров, продающих новые автомобили, но это не помешало рязанцам открыть автосалон, где торгуют советскими автомобилями.
AvtoVolgograda.ru вчера в 02:53
Общество
Режим самоизоляции в России могут продлить еще на две недели
В России могут продлить еще на две недели режим самоизоляции. С такими рекомендациями выступила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
Петербургский дневник 24 апреля в 13:45
Общество
Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции
Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru вчера в 06:33
Шоу-бизнес
Елизавета Туктамышева хочет сниматься в кино
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что хотела попробовать свои силы в кино.
Вести.Ru 11:22
Политика
Военный склад в Балаклее под Харьковом подорвали из-под земли
Российский Диалог вчера в 13:58
Авто
Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор
Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни.
Тарантас Ньюс 24 апреля в 02:20