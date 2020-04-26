Самолет "Уральских авиалиний" доставил в субботу в Калининград российских моряков, которые из-за коронавируса не могли покинуть город Лас-Пальмас в Испании после завершения работы в море. Об этом ТАСС сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

В Калининград прибыл вывозной рейс из Испании с российскими моряками

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