Общество

ТАССТАССВ Калининград прибыл вывозной рейс из Испании с российскими моряками

Самолет "Уральских авиалиний" доставил в субботу в Калининград российских моряков, которые из-за коронавируса не могли покинуть город Лас-Пальмас в Испании после завершения работы в море. Об этом ТАСС сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
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В Калининград вернулись застрявшие в испанском Лас-Пальмасе моряки

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В Храброво прибыл рейс из Испании с калининградскими моряками

Клопс03:08

В Калининград прибыл вывозной рейс из Испании с российскими моряками

ТАССвчера в 16:15
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Происшествия

Водитель в Омске врезался в группу людей во время незаконных автогонок

REGNUM 11:31
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Политика

Путин высказался о мозаике со своим изображением в храме Минобороны

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение увековечить его образ в мозаике в строящемся в Подмосковье главном храме Вооруженных сил России.
Блокнот.ру 12:30
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Футбол

Мещеряков прокомментировал слухи о смене тренера в «Локомотиве»

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков оценил вероятность смены тренера в клубе.
РИА Новости 12:30
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Происшествия

В Башкирии во время самоизоляции устроили вечеринку в клубе

Российская газета 10:40
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Общество

Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости вчера в 06:07
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Общество

Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом

Режим ограничений Режим ограничений, введенных в России из-за ситуации с распространением коронавируса, сыграл свою максимально положительную роль, сообщила Попова.
ТАСС 07:15
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Футбол

В Испании планируют стерилизовать поле и мячи в случае возобновления сезона

Президент ассоциации врачей Королевской федерации футбола Испании Рафаэль Рамос рассказал, что в случае возобновления сезона мячи и поле будут стерилизовать до матча, а также в перерыве.
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Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
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Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

Интерфакс 11:56
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Общество

Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru вчера в 06:01
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Общество

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
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Авто

Названы проблемы водителей в России, возникшие из-за режима изоляции

Эксперты портала NJCAR.RU составили ТОП-5 основных проблемы, с которыми столкнулись водители из-за режима самоизоляции.
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Общество

Утверждены правила предоставления субсидий туроператорам

Председатель правительства России Михаил Мишустин в воскресенье утвердил правила помощи туроператорам.
Вести.Ru 11:45
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Общество

В Турции число заражений коронавирусом превысило 110 тысяч

В Турции за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 2,3 тысячи, превысив 110 тысяч, написал в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Газета.Ru 13:11
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Футбол

Агент Орещук оценил шансы Кокорина уехать в Европу

Ранее Кокорин заявил, что к нему есть интерес со стороны ряда итальянских клубов.
Vprognoze.ru 11:52
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Наука

Предложена простая и дешевая технология получения биотоплива из древесной щепы

Ученые исследовали новую технологию торрефикации (обжига) биомассы.
Индикатор 09:09
Общество

Министр здравоохранения Дона попала в реанимацию

Батайское время вчера в 13:02
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Общество

С 30 апреля по 4 мая жителям Сербии запретили выходить из дома

Правительство Сербии приняло решение запретить всем гражданам страны выходить из дома с 30 апреля до 4 мая в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.
МИР 24 12:23
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Финансы

К июлю рубль вернет свой докризисный курс

Специально для "Российской газеты" Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", проанализировал ситуацию в мире и дал прогноз о начале восстановления финансовых рынков.
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Общество

В России продлён срок действия сертификатов на жилье для молодых семей

Москва, 26 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей в России продлены с семи до девяти месяцев.
REGNUM 12:18
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Здоровье

Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
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Общество

Ректор Московской духовной академии излечился от коронавируса

Ректор Московской духовной академии в Сергиевом Посаде епископ Питирим (Творогов) сообщил, что выздоровел после коронавируса.
Российская газета 12:52
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Армия и оружие

США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя пятого поколения F-35A

США к 2021 году развернут на Аляске 54 истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, что позволит им значительно укрепить свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах.
Газета.Ru 01:36
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Авто

В России открылся автосалон, продающий советские автомобили

Из-за затяжной эпидемии мировая экономика подорвана, и в России может сократиться число дилеров, продающих новые автомобили, но это не помешало рязанцам открыть автосалон, где торгуют советскими автомобилями.
AvtoVolgograda.ru вчера в 02:53
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Общество

Режим самоизоляции в России могут продлить еще на две недели

В России могут продлить еще на две недели режим самоизоляции. С такими рекомендациями выступила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
Петербургский дневник 24 апреля в 13:45
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Общество

Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции

Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru вчера в 06:33
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Шоу-бизнес

Елизавета Туктамышева хочет сниматься в кино

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что хотела попробовать свои силы в кино.
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Политика

Военный склад в Балаклее под Харьковом подорвали из-под земли

Российский Диалог вчера в 13:58
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Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор

Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни.
Тарантас Ньюс 24 апреля в 02:20
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