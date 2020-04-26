Общество
ТАССВ Калининград прибыл вывозной рейс из Испании с российскими моряками
Самолет "Уральских авиалиний" доставил в субботу в Калининград российских моряков, которые из-за коронавируса не могли покинуть город Лас-Пальмас в Испании после завершения работы в море. Об этом ТАСС сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
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Застрявших в порту Лас-Пальмас около 200 российских моряков вывезут на родину в ближайшие время
Интерфакс - Россия24 апреля в 07:45
Власти рассчитывают вывезти калининградских моряков из Лас-Пальмаса в ближайшее время
Калининград.Ru24 апреля в 07:09
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РБК 07:57
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«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
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Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля
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Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
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Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Общество
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Сегодня в республике Татарстан подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции.
Республика Татарстан 05:15
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Общество
Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса
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Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru вчера в 14:10
Происшествия
Пермскую больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
Два отделения пермской городской клинической больницы № 7 закрыты на карантин, коронавирус предварительно выявлен у пяти сотрудников медучреждения, указано в Instagram-аккаунте краевого минздрава.
РИА Новости 09:53
Единоборства
Глава UFC рассказал, когда Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой
Глава UFC Дэйна Уайт назвал приблизительные сроки, когда может состояться следующий бой с участием российского чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Metaratings 24 апреля в 15:02
Политика
Песков рассказал о функциях телефона Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о работе телефона Владимира Путина.
News.ru 08:18
Общество
Назван запасной преемник Ким Чен Ына
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов рассказал, кого можно считать запасным преемником лидера КНДР Ким Чен Ына.
РЕН ТВ 10:05
Происшествия
Жители Подмосковья пожаловались на шумную вечеринку посреди улицы
Жители подмосковного Ленинского городского округа пожаловались на шумную вечеринку, которую посреди ночи неизвестные закатили прямо под окнами жилых домов.
Известия вчера в 21:33
Авто
Внедорожник Land Rover Defender получил электромотор от Tesla
Американская тюнинг-компания E.C.D. Automotive Design, специализирующаяся на доработках Land Rover Defender, снабдила британский внедорожник электромотором от Tesla.
Picsnews.net 24 апреля в 11:13
Общество
Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом, сообщил РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ митрополит Климент.
РИА Новости 09:59
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Джиган посвятил песню Самойловой после лечения в клинике
В тексте есть строчка: «Я готов на все ради тебя». Песню сопровождает видео, на котором Джиган с супругой летят на частном самолете.
Live24 вчера в 08:07
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru вчера в 04:29
Здоровье
В Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса
За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 06:57
Авто
Представлен новый Mitsubishi Express
По данным пресс-службы марки, новый Mitsubishi Express будет доступен только в бюджетной версии с галогеновыми фарами, черными бамперами из пластика, а также бюджетной передней панелью без современной мультимедийной системы.
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Общество
В Тульской области число зараженных коронавирусом перевалило за 500
Заражение коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки подтверждено еще у 4 человек Тульской области, 24 апреля сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 24 апреля в 12:53
Здоровье
В Оренбуржье выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом
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ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
Авто
МКПП осталась только на 12% автомобилей
Автоновости дня 09:20
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Агент Тила: «„Динамо“ очень интересовал Саматта»
Официальный представитель полузащитника «Спартака» Гуса Тила Полина Лельчук в эфире «СЭ» раскрыла инсайд о прошлогодних переговорах с российскими клубами.
Спорт-Экспресс 07:10
Общество
Сегодня в Воронеже начали строительство инфекционной больницы
Гудвилл.онлайн вчера в 02:50
Происшествия
В Пятигорске полицией задержан бывший мэр Лев Травнев
В Пятигорске в субботу правоохранительными органами был задержан находившийся в больнице экс-мэр Пятигорска Лев Травнев.
Коммерсантъ вчера в 13:49
Общество
Сотрудники российских банков переезжают на работу
В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38