Футбол
КлопсВ Калининграде «Балтика» разгромила футболистов «Факела»
Максим Кузьмин
|40′
Аллеф Родригес
|74′
Аллеф Родригес
|85′
"Балтика" разгромила "Факел" из Воронежа в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра на стадионе "Калининград" закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев, сообщает корреспондент "Клопс".
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Новый Калининград.Ru11:13
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