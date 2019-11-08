"Балтика" разгромила "Факел" из Воронежа в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра на стадионе "Калининград" закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев, сообщает корреспондент "Клопс".

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Политика Лидер украинских националистов задержан в Польше по запросу России В Польше по запросу России задержали зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО (запрещена в России) Игоря Мазура, сообщила омбудсмен Людмила Денисова, у которой он работал в секретариате.

Общество В Тбилиси начались протесты из-за фильма о геях За час до начала показа радикалы пытались прорваться через полицейские кордоны, выставленные на улице Мераба Костава и проникнуть в здание кинотеатра, чтобы сорвать премьеру фильма.

Политика Большинство жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России Большая часть жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проголосовали за присоединение к России.

Политика Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.

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Единоборства Брат Нурмагомедова проиграл Заваде на турнире UFC в Москве Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел поражение от немца Давида Завады на турнире в Москве.

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Общество Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.

Хоккей Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции во втором матче Кубкам Карьяла - 5:4. Решающий буллит на счету Никиты Сошникова.