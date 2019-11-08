Футбол

КлопсКлопсВ Калининграде «Балтика» разгромила футболистов «Факела»

Балтика — Факел
3 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Калининград, Стадион «Калининград»
Максим Кузьмин
40′
Аллеф Родригес
74′
Аллеф Родригес
85′
"Балтика" разгромила "Факел" из Воронежа в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра на стадионе "Калининград" закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев, сообщает корреспондент "Клопс".
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

«Балтика» на домашнем поле обыграла «Факел»

Каскад11:18

«Балтика» — «Факел»: ждать ли успех воронежцам?

Все про Спорт рувчера в 10:48

Олимп-ФНЛ. «Торпедо» сыграло вничью с «Мордовией», «Ротор» – с «Чертаново», «Балтика» разгромила «Факел»

Sports.ruвчера в 23:12

Как в Калининграде прошла встреча «Балтики» с футболистами «Факела»

Клопс13:13

«Балтика» разгромила «Факел» Бесчастных

Спорт-Экспресс10:53

«Балтика» забила три безответных гола в ворота «Факела»

Sport24.ru10:51

«Балтика» разгромила «Факел» благодаря дублю бразильского нападающего Аллефа

Новый Калининград.Ru11:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:30, Ашберн
Происшествия

В СПбГУ прокомментировали убийство студентки преподавателем

Известия 08:38
Футбол

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:56
Футбол

«Рубин» ответил на удаление игрока сарказмом судей в соцсетях

News.ru 07:55
Политика

Лидер украинских националистов задержан в Польше по запросу России

В Польше по запросу России задержали зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО (запрещена в России) Игоря Мазура, сообщила омбудсмен Людмила Денисова, у которой он работал в секретариате.
Газета.Ru 12:42
Общество

В Тбилиси начались протесты из-за фильма о геях

За час до начала показа радикалы пытались прорваться через полицейские кордоны, выставленные на улице Мераба Костава и проникнуть в здание кинотеатра, чтобы сорвать премьеру фильма.
РБК вчера в 14:11
Политика

Большинство жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России

Большая часть жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проголосовали за присоединение к России.
Lenta.ru 12:32
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском 09:44
Политика

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.
Коммерсантъ 08:22
Авто

Китайская компания FAW хочет вытеснить Rolls-Royce с рынка

Китайская FAW намерена вытеснить марку Rolls-Royce с рынка.
OAnews 05:45
Общество

В Китае сняли рыбу с человеческим лицом

Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.
Аргументы недели 07:07
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль вчера в 12:42
Футбол

«Бавария» примет «Боруссию» в 11-м туре бундеслиги

Бавария сыграет дома с Боруссией в матче 11-го тура бундеслиги.
Советский спорт 06:35
Гаджеты

Владельцы смартфонов OnePlus и Xiaomi сообщили о проблемах с WhatsApp

Пользователи смартфонов некоторых моделей от компаний OnePlus и Xiaomi столкнулись с быстрым разрядом батареи при использовании мессенджера WhatsApp.
REGNUM 02:10
Армия и оружие

Пентагон заверил, что США не получают прибыль от сирийской нефти

РИА Новости 07 ноября в 12:35
Политика

Путин и Эрдоган подтвердили приверженность сочинскому меморандуму

22 октября по итогам встречи в Сочи Путин и Эрдоган приняли меморандум по ситуации в Сирии и договорившись в том числе начать совместное патрулирование на севере страны.
Известия 13:09
Единоборства

Брат Нурмагомедова проиграл Заваде на турнире UFC в Москве

Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел поражение от немца Давида Завады на турнире в Москве.
RT на русском 12:40
Армия и оружие

В США заявили о проигранной России и Китаю гонке вооружений в сфере ИИ

Соединенные Штаты уступают России и Китае в гонке вооружений в сфере искусственного интеллекта.
Взгляд.ру 05:31
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Политика

Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме

РИА Новости 07:44
Политика

Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП

Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
REGNUM 09:57
Общество

Чем займется российский альянс по развитию искусственного интеллекта

Продвигать российские технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ) будут Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru Group, МТС, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и «Газпром нефть».
Ведомости 11:06
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Экономика

МЭР в ближайшие дни внесет в правительство план приватизации

Минэкономразвития в ближайшие дни внесет в правительство прогнозный план приватизации, в том числе в нем может содержаться и дополнительный перечень активов.
ТАСС 13:17
Происшествия

В Башкирии в результате обвала траншеи погиб рабочий

РБК 13:09
Происшествия

Депутат: «Сегодня мой бывший преподаватель убил мою бывшую сокурсницу»

Сегодня мой бывший преподаватель убил мою бывшую сокурсницу, — пишет Василий Кунин.
REGNUM 08:35
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Кино

Apple: все оригинальные сериалы Apple TV+ получат вторые сезоны

REGNUM вчера в 06:58
Хоккей

Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла

Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции во втором матче Кубкам Карьяла - 5:4. Решающий буллит на счету Никиты Сошникова.
Российская газета 10:10
Армия и оружие

В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода

РИА Новости вчера в 23:51
Наука

Связь между верой в дьявола и развитием эпидемий была доказана учеными

Люди избегали мест, где по слухам побывал дьявол, то есть прокатилась эпидемия и тем самым не подвергали свою жизнь опасности.
ToDay News Ufa 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Балтика
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Калининграда. Основан 23 августа 1954 года. В настоящее время выступает в Первенстве ФНЛ. Клуб, по состоянию на конец декабря сезона 2018/2019, является лидером по количеству матчей во втором эшелоне российского футбола. Первая команда, набравшая 1000 очков во второй по силе лиге чемпионата России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное