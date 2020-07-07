Происшествия

КлопсКлопсВ Калининграде ФСБ задержала четверых вербовщиков террористов

В Калининграде ФСБ задержала четверых вербовщиков запрещённой в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*.
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В Калининграде ФСБ задержала четырёх вербовщиков террористов

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