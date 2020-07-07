Вербовщиков запрещенной в РФ международной террористической организации задержали в Калининграде, сообщила РИА Новости представитель УФСБ России по Калининградской области Екатерина Исправникова.

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Калининград, 7 июля 2020, 21:46 — REGNUM Сотрудники калининградского управления ФСБ задержали четверых членов группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вербовавших будущих боевиков для отправки в зону боевых действий, сообщает 7 июля РИА новости со ссылкой на УФСБ России по Калининградской области.

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