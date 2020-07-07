Происшествия
REGNUMВ Калининграде ФСБ задержала вербовщиков джихадистской группировки
Калининград, 7 июля 2020, 21:46 — REGNUM Сотрудники калининградского управления ФСБ задержали четверых членов группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вербовавших будущих боевиков для отправки в зону боевых действий, сообщает 7 июля РИА новости со ссылкой на УФСБ России по Калининградской области.
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Вербовщиков запрещенной в РФ международной террористической организации задержали в Калининграде, сообщила РИА Новости представитель УФСБ России по Калининградской области Екатерина Исправникова.РИА Новости14:24
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Происшествия
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Цена экспорта российского газа в мае опустилась до $94 за тыс. куб. м, что ниже цены безубыточности, следует из данных ФТС.
ТАСС 13:01
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Гендиректор «Зенита» раскрыл планы на летнее трансферное окно
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Газета.Ru 14:36
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В регуправлении дорог и транспорта отметили, что после 3 августа пополнить баланс карты можно будет двумя способами: в отделении банка или его мобильном приложении, а также в кассе автовокзала.
Обозреватель Врн 12:34
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Разработчики GreedFall анонсировали новую игру
CyberSport.ru 15:11
Происшествия
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РИА Новости вчера в 08:25
Общество
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Происшествия
В Волгоградской области один человек погиб в ДТП с фурами
Водитель Chevrolet Aveo погиб, а трое его пассажиров, в том числе две девочки, пострадали после столкновения с двумя грузовиками под Волгоградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 10:46
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Арсенал (Тула) — Крылья Советов 2:4
В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» на выезде обыграли тульский «Арсенал».
RT на русском 15:25
Экономика
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".
ТАСС 10:02
Политика
В «Коммерсанте» назвали обвинения против Сафронова абсурдными
В издательском доме "Коммерсант" сочли абсурдными обвинения в государственной измене в адрес бывшего журналиста Ивана Сафронова: он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.
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Культура
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Названы заболевания, сопутствующие тяжелой форме коронавируса
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Гаджеты
За последние два года меньше всего подешевел iPhone XR
Специалисты заявили, что проданный в среднем спустя два года после покупки iPhone XS Max теряет почти 57% от первоначальной цены.
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Экономика
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Политика
Трамп направил в Конгресс уведомление о выходе США из ВОЗ
Вашингтон, 7 июля 2020, 21:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
REGNUM 14:36
Космос
NASA займется выпуском туалетной воды с ароматом открытого космоса
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Новые Известия вчера в 06:36
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
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