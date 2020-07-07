Происшествия

REGNUMREGNUMВ Калининграде ФСБ задержала вербовщиков джихадистской группировки

Калининград, 7 июля 2020, 21:46 — REGNUM Сотрудники калининградского управления ФСБ задержали четверых членов группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вербовавших будущих боевиков для отправки в зону боевых действий, сообщает 7 июля РИА новости со ссылкой на УФСБ России по Калининградской области.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось

ФСБ задержала вербовщиков террористов в Калининграде

Вербовщиков запрещенной в РФ международной террористической организации задержали в Калининграде, сообщила РИА Новости представитель УФСБ России по Калининградской области Екатерина Исправникова.
РИА Новости14:24

Подробнее о событии

В Калининграде задержаны вербовщики террористов

Коммерсантъ15:18

В Калининградской области задержаны вербовщики запрещённой в России международной террористической организации

Вести Калининград12:19

В Калининграде ФСБ задержала четверых вербовщиков террористов

Клопс14:58

В Калининграде задержали вербовщиков террористов

РЕН ТВ14:55

Бойцы ФСБ задержали вербовщиков террористов в Калининграде

URA.Ru14:33

ФСБ задержала вербовщиков террористов в Калининграде

РИА Новости14:24

УФСБ: в Калининграде задержаны четверо вербовщиков террористов

Новый Калининград.Ru15:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 15:42, Ашберн
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
3,6K
Общество

Собчак отпустили из полиции без составления протокола

Журналистку Ксению Собчак отпустили из отдела полиции без составления протокола, но обязали явиться 22 июля.
Известия 14:54
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
924
Энергетика

«Газпром» приостановил транзит газа через Польшу

Evo-rus.com 12:00
57
Футбол

Тедеско самостоятельно может принять решение об уходе из «Спартака»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско самостоятельно может принять решение об уходе из клуба.
Газета.Ru 09:18
1
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
197
Политика

В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok

Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
REGNUM 01:13
373
Шоу-бизнес

Сергей Жуков назвал причины распада группы «Руки вверх»

Сегодня Сергей Жуков поделился своими воспоминаниями о работе в коллективе «Руки Вверх» и назвал причины распада группы.
Bimru.ru 12:43
2
Общество

Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тыс рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 05:03
144
Энергетика

Fitch: цена экспорта российского газа упала ниже безубыточности

Цена экспорта российского газа в мае опустилась до $94 за тыс. куб. м, что ниже цены безубыточности, следует из данных ФТС.
ТАСС 13:01
118
Футбол

Гендиректор «Зенита» раскрыл планы на летнее трансферное окно

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев раскрыл планы клуба на летнее трансферное окно.
Газета.Ru 14:36
Общество

Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

Газета.Ru 11:51
540
Общество

Липчане не смогут пополнять транспортные карты наличными

В регуправлении дорог и транспорта отметили, что после 3 августа пополнить баланс карты можно будет двумя способами: в отделении банка или его мобильном приложении, а также в кассе автовокзала.
Обозреватель Врн 12:34
17
Игры

Разработчики GreedFall анонсировали новую игру

CyberSport.ru 15:11
1
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
854
Общество

Ивана Сафронова подозревают в передаче данных чешским спецслужбам

ФСБ подозревает советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в передаче информации спецслужбам Чехии о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку.
ТАСС 15:25
1
Происшествия

В Волгоградской области один человек погиб в ДТП с фурами

Водитель Chevrolet Aveo погиб, а трое его пассажиров, в том числе две девочки, пострадали после столкновения с двумя грузовиками под Волгоградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 10:46
3
Футбол

Арсенал (Тула) — Крылья Советов 2:4

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» на выезде обыграли тульский «Арсенал».
RT на русском 15:25
Экономика

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".
ТАСС 10:02
890
Происшествия

Один человек ранен в результате стрельбы на военной базе в Калифорнии

Известия 13:57
7
Политика

В «Коммерсанте» назвали обвинения против Сафронова абсурдными

В издательском доме "Коммерсант" сочли абсурдными обвинения в государственной измене в адрес бывшего журналиста Ивана Сафронова: он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.
РИА Новости 08:24
58
Культура

Крутой отменил конкурс «Новая волна» в Казани из-за коронавируса

Как сообщает «АиФ Казань», популярный российский продюсер и организатор мероприятий Игорь Крутой официально объявил об отмене шоу «Новая волна», которое должно было состояться в конце августа 2020 года в городе Казань.
CT news 06:13
35
Общество

Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы

В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
РБК 15:18
542
Наука

Названы заболевания, сопутствующие тяжелой форме коронавируса

Несколько больных страдали от тяжелой формы герпеса, риновируса, а также вируса RSV, который провоцирует у пожилых граждан тяжелую форму пневмонии.
Регион online 15:26
3
Гаджеты

За последние два года меньше всего подешевел iPhone XR

Специалисты заявили, что проданный в среднем спустя два года после покупки iPhone XS Max теряет почти 57% от первоначальной цены.
Live24 01:29
10
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
84
Политика

Трамп направил в Конгресс уведомление о выходе США из ВОЗ

Вашингтон, 7 июля 2020, 21:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
REGNUM 14:36
261
Космос

NASA займется выпуском туалетной воды с ароматом открытого космоса

Космос - пространство безвоздушное и большей частью очень холодное, с температурами, близкими к абсолютному нолю (-273), поэтому, казалось бы, он ничем не может пахнуть.
Новые Известия вчера в 06:36
21
Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
2,2K
Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное