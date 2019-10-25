Происшествия
РИА НовостиВ Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов
Двоих сотрудников дежурной части ОВД по Московскому району Калининграда уволили после гибели 36-летнего калининградца от ожогов, полученных от разбитого радиатора отопления в камере, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
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В Калининграде уволили двух полицейских из отдела, где от ожогов погиб мужчина
Калининград.Ruвчера в 10:29
Уволены двое сотрудников отдела полиции Калининграда, где погиб задержанный Иван Вшивков
КП - Калининградвчера в 10:28
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