Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов

Двоих сотрудников дежурной части ОВД по Московскому району Калининграда уволили после гибели 36-летнего калининградца от ожогов, полученных от разбитого радиатора отопления в камере, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
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Уволили двух полицейских из отдела, где погиб Вшивков

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