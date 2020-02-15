Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Калининграде мужчина застрелил семейную пару

В центре Калининграда мужчина застрелил из охотничьего карабина семейную пару и ранил их ребенка, сообщила РИА Новости представитель СК по региону Наталья Гацко.
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с чего всё началось

В центре Калининграда произошла стрельба, убиты двое

Сотрудники силовых структур, работающие на месте, информацию о количестве убитых уточнить отказались, но факт стрельбы подтвердили. По словам очевидцев, убито два человека, стрелявший доставлен в БСМП. Погибшие — муж и жена, торговавшие на рынке, их сын в возрасте 14-15 лет госпитализирован.
Новый Калининград.Ru13:19

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Стали известны имена погибших при стрельбе на Центральном рынке Калининграда

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СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек при стрельбе в центре Калининграда

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Онлайн трансляция: Калининградец расстрелял семью в центре города

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В Калининграде мужчина застрелил семейную пару

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«Жаль Дарью и ее неродившегося малыша»: Стали известны личности расстрелянных в Калининграде

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Свидетель об убийстве около рынка: «Он вдоль забора идет и вперед шмаляет»

Новый Калининград.Ru14:31
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 15:27, Ашберн
Политика

В МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о ЧВК России в Ливии

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о присутствии бойцов частной военной компании (ЧВК) в Ливии.
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Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия вчера в 02:04
Происшествия

Мужчина погиб в результате стрельбы в Берлине

Как сообщает Local, в результате погиб 42-летний мужчина и еще четыре человека получили ранения, некоторые из них в тяжелом состоянии.
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Происшествия

СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже

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Кино

Опубликован тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

ТАСС вчера в 09:47
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Общество

Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала

Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 09:18
Происшествия

В Самарской области нашли тело младенца в пакете

Тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на улице в городе Октябрьское Самарской области, сообщили в субботу, 15 февраля, РЕН ТВ в Следственном комитете России.
Известия 12:17
Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
Мой Брянск 09:08
Общество

Пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров

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Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
News.ru вчера в 07:35
Биатлон

Биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира

Вести.Ru 09:49
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Данис Зарипов: Гол «Ак Барса» в большинстве перевернул игру

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«Новая» посвятила спецвыпуск детям с СМА

«Новая газета» сегодня, 14 февраля, выпустила тематический номер, целиком посвященный проблеме лечения детей с редким генетическим заболеванием – спинальной мышечной атрофией.
Лениздат.Ру вчера в 10:08
Политика

США заявили о срыве проекта «Северный поток-2»

Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что Россия не сможет завершить строительство газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море.
Коммерсантъ 14:24
Технологии

Предустановка на гаджеты российского ПО начнется с поисковых систем

Первыми программами, которые будут предустанавливаться на гаджеты во исполнении измененного осенью 2019 года федерального закона "О защите прав потребителей" обязательной предустановкой российского ПО станут поисковые системы и навигаторы.
МонаВиста вчера в 12:08
Общество

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Вести.Ru 05:21
Политика

В Мюнхене проходит встреча Пашиняна и Алиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились для проведения переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
ТАСС 11:51
Происшествия

Спектакль в театре «Лицедеи» прошел без попавшего в ДТП худрука

Спектакль в петербургском театре «Лицедеи» прошел без попавшего в аварию художественного руководителя Виктора Соловьева.
Известия 13:45
Общество

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Российская газета вчера в 01:11
Авто

«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса

Ведомости 12:44
Единоборства

Садулаев выиграл чемпионат Европы в четвертый раз

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Футбол

«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА

"Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".
Газета.Ru вчера в 18:20
Футбол

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч Серии А с «Брешией»

«Ювентус» на странице клуба в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 24-го тура итальянской Серии А с «Брешией».
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Политика

В Турции прокомментировали открытие курорта в «городе-призраке» Кипра

News.ru 13:24
Происшествия

На зеленой ветке московского метро пассажир упал на пути

На южном участке Замоскворецкой линии московского метро пассажир упал на пути. Об этом сообщается на странице метро Москвы в Twitter.
Газета.Ru 13:18
Экономика

Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Коммерсантъ вчера в 16:07
Космос

Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида

Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
Вечерняя Москва вчера в 19:59
Политика

В Крыму назвали условие для проведения украинских выборов

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе "и в Крыму".
ТАСС 08:35
Армия и оружие

Первый Бе-200ЧС для нужд ВМФ поднялся в небо

Как отмечают в представительстве Объединенной авиастроительной корпорации, первый Бе-200ЧС - для нужд флота.
ГЛАС.RU вчера в 08:37
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