Фото — "Новый Калининград" Вечером в субботу, 15 февраля, произошла стрельба у Центрального рынка в Калининграде. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили очевидцы. Как передаёт корреспондент «Нового Калининграда», на месте происшествия на улице Баранова в данный момент лежит одно тело.

с чего всё началось

Как сообщает ТАСС, у входа в Центральный рынок мужчина открыл огонь из нарезного охотничьего ружья. Он застрелил семейную пару и ранил их ребенка, сообщает калиниградское издание «Клопс».

В Калининграде мужчина застрелил семейную пару и ранил ребенка

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