Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Калининграде мужчина застрелил семейную пару и ранил ребенка

Как сообщает ТАСС, у входа в Центральный рынок мужчина открыл огонь из нарезного охотничьего ружья. Он застрелил семейную пару и ранил их ребенка, сообщает калиниградское издание «Клопс».
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с чего всё началось

В центре Калининграда произошла стрельба, убиты двое

Фото — "Новый Калининград" Вечером в субботу, 15 февраля, произошла стрельба у Центрального рынка в Калининграде. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили очевидцы. Как передаёт корреспондент «Нового Калининграда», на месте происшествия на улице Баранова в данный момент лежит одно тело.
Новый Калининград.Ru13:19

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Очевидец раскрыл детали расстрела семьи в Калининграде

РИА Новости19:31

СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек при стрельбе в центре Калининграда

ТАСС14:24

Стали известны имена убитых рядом с Центральным рынком предпринимателей

Новый Калининград.Ru17:04

«Жаль Дарью и ее неродившегося малыша»: Стали известны личности расстрелянных в Калининграде

КП - Калининград14:39

СК возбудил уголовное дело в отношении 63-летнего стрелка, убившего двух человек в центре Калининграда

Калининград.Ru15:11

Стрельба у Центрального рынка: что известно на данный момент

Клопс16:11

Видео с места стрельбы у рынка в Калининграде (18+)

РЕН ТВ13:39
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Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

РБК 19:56
Армия и оружие

«Уникальный» российский самолет попал в ИК-прицел истребителя F-16

Издание The Aviationist, обратившее внимание на изображение, называет российский самолет уникальным и отмечает, что его снимок в инфракрасном диапазоне, скорее всего, сделан прицелом Sniper Advanced Targeting Pod.
Lenta.ru 16:01
Происшествия

Снежная лавина в Грузии накрыла группу российских туристов

Группа туристов из России попала под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури, сообщили в компании по развитию горнолыжных курортов страны.
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Политика

Партия «Слуга народа» объявила идеологией украинский центризм

Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» объявлен украинский центризм, заявил в субботу, 15 февраля, председатель фракции Александр Корниенко.
Известия 13:17
Политика

Лавров заявил, что победа над террористами в Идлибе неизбежна

Победа над террористами в Идлибе неизбежна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика Сегодня 10:43
Кино

Названы актеры на роль Ламберта и Койона во втором сезоне «Ведьмака»

На сайте Redanian Intelligence появилась информация, что на роли ведьмаков Ламберта и Койона нашли актеров.
Live24 03:16
Культура

Билли Айлиш выпустила песню для нового фильма о Джеймсе Бонде

ToDay News Ufa вчера в 02:36
Кино

Тильда Суинтон снимется в телеадаптации «Паразитов»

ИА InterMedia вчера в 04:01
Единоборства

Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России

Известия вчера в 09:13
Происшествия

Полиция задержала дочь экс-главы разведки США по подозрению в убийстве

Полиция задержала по подозрению в убийстве 27-летнюю Софию Негропонте. Об этом говорится в заявлении полиции Монтгомери (штат Мэриленд).
РБК 18:22
Космос

К МКС стартовала ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus

Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала в субботу с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане.
Российская газета 18:45
Биатлон

Драчев отреагировал на дисквалификации Устюгова и Слепцовой

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что российские спортсмены Евгений Устюгов и Светлана Слепцова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы.
РЕН ТВ 04:40
Политика

Глава МИД Белоруссии ответил на вопрос о «дружбе с США» против России

Белоруссия не будет "дружить" с какой-либо страной против другой, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 16:25
Общество

ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море

Lenta.ru 05:18
Общество

Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку

До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
BFM.ru 15:17
Игры

Стала известна дата выхода игры Half-Life: Alyx

RuNews24.ru 09:28
Биатлон

Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону

Российская газета 10:07
Политика

Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену

Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Газета.Ru 13:03
Политика

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Lenta.ru 15:31
Авто

Рассекречен дизайн и двигатели «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети опубликовали первые рендерные изображения нового внедорожника УАЗ «Патриот».
ToDay News Ufa 13 февраля в 22:55
Энергетика

Заморозили назло Москве. Как Прибалтика пытается согреться без России

После неудачных попыток договориться с Москвой о скидке на нефть Минск делает ставку на атомную энергетику.
РИА Новости вчера в 00:00
Авто

Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X

Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
Faktom 13 февраля в 01:31
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru вчера в 00:46
Футбол

Гол Пашалича помог «Аталанте» обыграть «Рому» в матче Серии А

В матче 24-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Рому».
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Космос

В РКК «Энергия» рассказали об опасности космического мусора для МКС

Проламывание обломком космического мусора обшивки российского сегмента Международной космической станции может привести к ранению члена экипажа или к смерти от утечки кислорода в восьми случаях из ста, посчитали специалисты ракетно-космической корпорации "Энергия" — оператора российского сегмента станции.
РИА Новости 19:10
Наука

Предка людей обнаружили в Западной Африке

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Science Advances, генетики Шрирам Шанкарараман и Арун Дурвасула из Калифорнийского университета выявили в геноме западноафриканцев гены «призрачного» человека (неизвестным архаичным видом людей).
ToDay News Ufa 13 февраля в 00:17
Происшествия

Найденные под Смоленском останки принадлежат пропавшему подростку

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Космос

SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink

Космическая корпорация SpaceX заявила, что переносит запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink.
Газета.Ru 19:24
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Киркоров назвал сплетнями «скандал» с Ди Каприо на «Оскаре»

Народный артист РФ Филипп Киркоров заявил, что сообщение о «скандале» с актёром Леонардо Ди Каприо якобы из-за отказа сделать совместное селфи не соответствует действительности.
News.ru 18:51
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Лоза раскритиковал Собчак после вопроса журналистов о «Док-Токе»

Российский музыкант Юрий Лоза объяснил, что абсолютно не заинтересован в просмотре нового шоу ведущих Ксении Собчак и Александра Гордона "Док-Ток".
Народные новости 18:24
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