Происшествия
BFM.ruВ Калининграде мужчина застрелил семейную пару и ранил ребенка
Как сообщает ТАСС, у входа в Центральный рынок мужчина открыл огонь из нарезного охотничьего ружья. Он застрелил семейную пару и ранил их ребенка, сообщает калиниградское издание «Клопс».
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с чего всё началось
Фото — "Новый Калининград" Вечером в субботу, 15 февраля, произошла стрельба у Центрального рынка в Калининграде. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили очевидцы. Как передаёт корреспондент «Нового Калининграда», на месте происшествия на улице Баранова в данный момент лежит одно тело.Новый Калининград.Ru13:19
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Армия и оружие
«Уникальный» российский самолет попал в ИК-прицел истребителя F-16
Издание The Aviationist, обратившее внимание на изображение, называет российский самолет уникальным и отмечает, что его снимок в инфракрасном диапазоне, скорее всего, сделан прицелом Sniper Advanced Targeting Pod.
Происшествия
Снежная лавина в Грузии накрыла группу российских туристов
Группа туристов из России попала под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури, сообщили в компании по развитию горнолыжных курортов страны.
Политика
Партия «Слуга народа» объявила идеологией украинский центризм
Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» объявлен украинский центризм, заявил в субботу, 15 февраля, председатель фракции Александр Корниенко.
Политика
Лавров заявил, что победа над террористами в Идлибе неизбежна
Победа над террористами в Идлибе неизбежна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности.
Кино
Названы актеры на роль Ламберта и Койона во втором сезоне «Ведьмака»
На сайте Redanian Intelligence появилась информация, что на роли ведьмаков Ламберта и Койона нашли актеров.
Культура
Билли Айлиш выпустила песню для нового фильма о Джеймсе Бонде
Кино
Тильда Суинтон снимется в телеадаптации «Паразитов»
Единоборства
Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России
Происшествия
Полиция задержала дочь экс-главы разведки США по подозрению в убийстве
Полиция задержала по подозрению в убийстве 27-летнюю Софию Негропонте. Об этом говорится в заявлении полиции Монтгомери (штат Мэриленд).
Космос
К МКС стартовала ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus
Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала в субботу с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане.
Биатлон
Драчев отреагировал на дисквалификации Устюгова и Слепцовой
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что российские спортсмены Евгений Устюгов и Светлана Слепцова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы.
Политика
Глава МИД Белоруссии ответил на вопрос о «дружбе с США» против России
Белоруссия не будет "дружить" с какой-либо страной против другой, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью газете "Известия".
Общество
ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море
Общество
Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку
До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
Игры
Стала известна дата выхода игры Half-Life: Alyx
Биатлон
Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону
Политика
Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену
Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Авто
Рассекречен дизайн и двигатели «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети опубликовали первые рендерные изображения нового внедорожника УАЗ «Патриот».
Энергетика
Заморозили назло Москве. Как Прибалтика пытается согреться без России
После неудачных попыток договориться с Москвой о скидке на нефть Минск делает ставку на атомную энергетику.
Авто
Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X
Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Футбол
Гол Пашалича помог «Аталанте» обыграть «Рому» в матче Серии А
В матче 24-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Рому».
Космос
В РКК «Энергия» рассказали об опасности космического мусора для МКС
Проламывание обломком космического мусора обшивки российского сегмента Международной космической станции может привести к ранению члена экипажа или к смерти от утечки кислорода в восьми случаях из ста, посчитали специалисты ракетно-космической корпорации "Энергия" — оператора российского сегмента станции.
Наука
Предка людей обнаружили в Западной Африке
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Science Advances, генетики Шрирам Шанкарараман и Арун Дурвасула из Калифорнийского университета выявили в геноме западноафриканцев гены «призрачного» человека (неизвестным архаичным видом людей).
Происшествия
Найденные под Смоленском останки принадлежат пропавшему подростку
Космос
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
Космическая корпорация SpaceX заявила, что переносит запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink.
Шоу-бизнес
Киркоров назвал сплетнями «скандал» с Ди Каприо на «Оскаре»
Народный артист РФ Филипп Киркоров заявил, что сообщение о «скандале» с актёром Леонардо Ди Каприо якобы из-за отказа сделать совместное селфи не соответствует действительности.
Культура
Лоза раскритиковал Собчак после вопроса журналистов о «Док-Токе»
Российский музыкант Юрий Лоза объяснил, что абсолютно не заинтересован в просмотре нового шоу ведущих Ксении Собчак и Александра Гордона "Док-Ток".