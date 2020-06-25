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В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.В источнике
С чего всё началось

Командующий Балтфлотом после парада: Найдите мне ту девушку, что потеряла туфлю, но не сбила строй – поощрю!

Все прошло по плану: по площади Победы, чеканя шаг, прошли 2 тысячи военнослужащих, проехало 75 единиц техники, в небе пролетели 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота. Принимал парад Победы командующий дважды Краснознаменным Балтийским флотом, адмирал Александр Носатов.
КП - Калининградвчера в 05:44
Подробнее о событии

Появилось видео награждения участницы парада в Калининграде, которая потеряла туфельку

Каскад10:02

Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде рассказала о службе

РИА Новости09:18

Командующий Балтфлотом поощрил военнослужащую, потерявшую туфлю во время парада

ТАСС07:50

Калининградская Золушка рассказала о пути к службе на флоте

Известия09:23

«Мне на ногу наступила сослуживица»: девушка-мичман рассказала, как потеряла туфельку на параде

КП - Калининград09:12

Продолжатель династии: калининградская золушка рассказала о службе на флоте

Клопс09:50

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

РЕН ТВ22:28
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Совфед обнаружил внешнюю атаку на голосование по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституции стало целью для «внешней атаки», заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает ТАСС.
Lenta.ru09:01
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Путин: на Западе знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове

Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты отметил, что политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину в её логове» и штурмом брал Берлин.
RT на русском08:36
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Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости06:40
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ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве

1. Солдата-срочника отстранили от парада по требованию ФСБ Вечером в среду, 24 июня, стало известно, что сотрудники военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили неприятный инцидент на параде Победы в Москве.
Lenta.ru05:20

Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ruвчера в 11:06
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В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUMвчера в 02:09
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Тарантино предлагали выпустить «Омерзительную восьмёрку» для iPhone

The Wall Street Journal Предложение выглядит особенно странно с учётом того, что Тарантино как раз требовался большой бюджет, и его желания снимать на 70-миллиметровую плёнку, с дальнейшим прокатом картины в отдельных залах, поддерживающих этот формат.
Игромания.рувчера в 10:21
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«Оренбург» объявил о восьми случаях заражения коронавирусом в клубе

В матче 23-го тура с «Тамбовом» башкирская команда сыграла сильнейшим составом, победив дома со счетом 2:1. 25 июня «Уфа» объявила, что новые тесты на коронавирус всех членов команды принесли отрицательный результат.
РБК08:36
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