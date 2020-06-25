Все прошло по плану: по площади Победы, чеканя шаг, прошли 2 тысячи военнослужащих, проехало 75 единиц техники, в небе пролетели 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота. Принимал парад Победы командующий дважды Краснознаменным Балтийским флотом, адмирал Александр Носатов.

с чего всё началось

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.

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