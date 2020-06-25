с чего всё началось

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.

Общество Meruna: «TobiWan не принимает „нет“ в качестве ответа» Бывший косплеер Dota 2 и девушка Троелса «Synderen» Нильсена Meruna рассказала свою историю о домогательствах со стороны Тоби «TobiWan» Доусона.

Шоу-бизнес Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками. 6

Единоборства Менеджер Хабиба назвал дату титульного поединка с Гэтжи Менеджер лучшего легковеса UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз объявил дату титульного поединка против временного чемпиона промоушена Джастина Гэтжи.

Происшествия Начальника колонии-поселения под Орлом подозревают в получении взятки Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии-поселения в селе Шахово Орловской области (КП-3) по подозрению в получении взятки, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе СУ СК России по региону. 1

Политика Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети. 46

Происшествия В Нижнем Новгороде загорелся музей Горького Пожар в нижегородском Литературном музее А.М. Горького в Нижнем Новгороде локализован на площади 500 кв. м. Пожарные спасают экспонаты, сообщили в МЧС. 24

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 2,4K

Политика Президента Косово обвинили в военных преступлениях 1990-х годов После начала войны НАТО против Югославии создал свое правительство, в котором стал премьер-министром, однако президентом уже не контролировавшегося сербскими властями Косово стал только в 2016 году. 68

Шоу-бизнес Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с женой 25 июня в столичном мировом участке 340 состоялось заседание, связанное с его разводом по инициативе бывшей супруги Ивлева Марии. 9

Общество ВОЗ подтвердила новую вспышку коронавируса в Европе В Европе на прошлой неделе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа новых случаев коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. 982

Общество ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается, заявил на выступлении перед Европарламентом гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.