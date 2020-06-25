Общество
RT на русскомВ Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
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с чего всё началось
Балтийский флот опубликовал видео с моментом награждения медалью за выдержку мичмана — фельдшера зенитно-ракетного полка ПВО Ксении Кальчинской, которая потеряла туфельку во время марша на параде Победы в Калининграде.Life.ru16:55
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