Общество

Газета.RuГазета.RuПотерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
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с чего всё началось

Командующий Балтфлотом поощрит участницу парада в Калининграде, потерявшую туфлю

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградят за то, что она не сбила строй.
Клопс06:11

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Участница парада в Калининграде потеряла туфельку

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В Балтфлоте ищут контакты калинингралской «золушки» с парада Победы

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В Калининграде наградят девушку, не покинувшую строй на параде из-за слетевшей туфли

ТАСС09:54

В Калининграде наградят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада Победы

РИА Новости16:39

У участницы парада в Калининграде слетела туфля, но она не сбила строй

РЕН ТВ07:37

Командующий Балтфлотом поощрит участницу парада в Калининграде, потерявшую туфлю

Клопс06:11

Командующий Балтфлотом после парада: Найдите мне ту девушку, что потеряла туфлю, но не сбила строй – поощрю!

КП - Калининград05:44
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Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

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Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

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Общество

Салют в Москве в честь 75-летия Победы продлится 15 минут

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Макгрегор усомнился в болезни отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа и назвал коронавирус прикрытием для него.
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Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
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Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

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Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

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Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

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Немецкий политолог спрогнозировал украинцам «скорое возвращение» Крыма

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Российский Haval F7x получил новый двигатель и подешевел

Слухи подтвердились: купе-кроссовер Haval F7x все-таки получил 1,5-литровый 150-сильный мотор от F7 и стал доступнее на 100 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 08:22
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«Урал» победил «Шинник» и стал последним полуфиналистом Кубка России

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Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Кристал Пэлас".
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Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

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В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,8

В штате Калифорния было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает Геологическая служба США.
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Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
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В официальном твиттере Bandai Namco появилась точная дата выхода гоночного симулятора Project CARS 3. По данным компании, новинка выйдет в свет уже 28 августа на PlayStation 4, Xbox One и PC.
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Елена Степаненко прокомментировала новость о закрытии её телешоу

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