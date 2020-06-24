Общество
Газета.RuПотерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградят за то, что она не сбила строй.Клопс06:11
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