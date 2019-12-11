Общество

КП - КалининградКП - КалининградВ Калининграде обманутым дольщикам восьми домов выплатят компенсации

В Калининградской области обманутым дольщикам восьми домов будут выплачены компенсации. Решение об этом принял наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков в среду, 11 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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