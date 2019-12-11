Общество
REGNUMОбманутые дольщики в Калининграде получат компенсации
Запись обманутых дольщиков для получения компенсаций проводится на сайте Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Размер выплат будет подсчитываться в индивидуальном порядке после предоставления всей необходимой документации.
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Дома обманутых дольщиков в Чебоксарах поможет достроить федеральный бюджет
Московский Комсомолец08:33
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Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
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Курс валют сегодня: доллар растет на торгах
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ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
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В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Политика
Глава Пентагона рассказал о расширении присутствия России в Сирии
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
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Общество
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Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
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Полузащитник Барселоны Ансу Фати стал самым молодым игроком в истории, забившим в Лиге чемпионов.
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В Минобороны подтвердили крушение Ми-28 на Кубани и гибель экипажа
В Министерстве обороны России подтвердили крушение ударного вертолёта Ми-28 в Краснодарском крае и гибель двух человек, которые состояли в экипаже.
Кино
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Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
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Происшествия
Экс-замглавы «Росгеологии» осужден на 3,5 года
Политика
Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сделать 31 декабря выходным днем и сократить новогодние каникулы для россиян.
Кино
Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»
Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
Экономика
Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза
Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
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Абрамович отказался продавать «Челси» совладельцу бейсбольной команды
Владелец «Челси» Роман Абрамович отклонил предложение о продаже футбольной команды, поступившее от совладельца бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Тодда Боэли, пишет The Wall Street Journal.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Происшествия
Гендиректора «Метростроя» арестовали по обвинению в растрате
Согласно версии следствия, Александров вступил в сговор с руководителем Управления производственно-технологической комплектации «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым для хищения денежных средств ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку нерудных материалов под видом исполнения государственных контрактов.
Армия и оружие
Москву тревожит усиление активности НАТО, заявил Лавров
Москву тревожат усиление активности НАТО у границ Белоруссии и РФ, а также принятые на саммите альянса решение о наращивании военных бюджетов стран-членов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Происшествия
Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Общество
Самым комфортным городом для жизни в России назвали Краснодар
Самым доступным и комфортным для жизни городом России признали Краснодар.
Футбол
Гасперини: «Игроки „Аталанты“ верили в то, что могут войти в историю»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал первый в истории клуба выход в плей-офф Лиги чемпионов после победы над «Шахтером».Я не расслаблялся до третьего гола, если честно.