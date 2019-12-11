Общество

REGNUMREGNUMОбманутые дольщики в Калининграде получат компенсации

Запись обманутых дольщиков для получения компенсаций проводится на сайте Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Размер выплат будет подсчитываться в индивидуальном порядке после предоставления всей необходимой документации.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

На решение проблем обманутых покупателей квартир направлено 14 млрд рублей

Коммерсантъ01:00

Калининградские власти выплатят компенсации обманутым дольщикам

РИА Новости10:44

Фонд защиты прав дольщиков Красноярского края собирается рассмотреть действия недобросовестных застройщиков

ФедералПресс01:39

Дома обманутых дольщиков в Чебоксарах поможет достроить федеральный бюджет

Московский Комсомолец08:33

Обманутые дольщики в Калининграде получат компенсации

REGNUM10:40

Брянские власти выделили на дольщиков 16 млн. областных рублей ради привлечения 400 млн. федеральных

Брянск.Ньюс03:09

Еще более 2,4 тысяч обманутых дольщиков получат квартиры или компенсации

Комсомольская правда17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 18:10, Ашберн
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Финансы

Курс валют сегодня: доллар растет на торгах

Курс доллара 11 декабря вырос на открытии торгов Московской биржи по сравнению с показателями закрытия.
Свободная Пресса 03:25
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM 07:42
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Lenta.ru 10:17
Общество

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Известия 16:59
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс 09 декабря в 01:52
Музыка

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

News.ru 04:28
Политика

Глава Пентагона рассказал о расширении присутствия России в Сирии

Военное присутствие России в Сирии расширилось за последние полтора месяца, однако США это не беспокоит.
Известия 12:01
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита»

На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке.
РИА Новости 11:21
Экономика

Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
РИА Новости 14:24
Футбол

Инфантино о закрытой Суперлиге: «ФИФА не поддерживает ни один проект»

Президент Джанни Инфантино отреагировал на предложение президента «Реала» Флорентино Переса создать Суперлигу.
Sports.ru 13:24
Общество

Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
CarsWeek.ru вчера в 04:12
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт члена «Правого сектора»

Сотрудники ФСБ задержали сторонника украинской экстремистской организации "Правый сектор", которая запрещена в России.
Газета.Ru 07:58
Футбол

Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов

Полузащитник Барселоны Ансу Фати стал самым молодым игроком в истории, забившим в Лиге чемпионов.
Советский спорт 02:06
Происшествия

В Минобороны подтвердили крушение Ми-28 на Кубани и гибель экипажа

В Министерстве обороны России подтвердили крушение ударного вертолёта Ми-28 в Краснодарском крае и гибель двух человек, которые состояли в экипаже.
RT на русском 16:20
Кино

Кинокомпания Warner Bros. назвала дату выхода продолжения «Матрицы»

Киностудия Warner Bros. назвала дату выхода четвертой части фильма «Матрица»: премьера запланирована на 21 мая 2021 года, сообщает Variety.
РБК 17:49
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Футбол

«Млада-Болеслав» выкупила Татаева у «Краснодара»

Советский спорт 10:09
Происшествия

Экс-замглавы «Росгеологии» осужден на 3,5 года

Газета.Ru 13:02
Политика

Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сделать 31 декабря выходным днем и сократить новогодние каникулы для россиян.
Известия 16:25
Кино

Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»

Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
Вечерняя Москва 14:43
Экономика

Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
РБК 08:25
Футбол

Абрамович отказался продавать «Челси» совладельцу бейсбольной команды

Владелец «Челси» Роман Абрамович отклонил предложение о продаже футбольной команды, поступившее от совладельца бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Тодда Боэли, пишет The Wall Street Journal.
News.ru вчера в 05:38
Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости 07:49
Происшествия

Гендиректора «Метростроя» арестовали по обвинению в растрате

Согласно версии следствия, Александров вступил в сговор с руководителем Управления производственно-технологической комплектации «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым для хищения денежных средств ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку нерудных материалов под видом исполнения государственных контрактов.
Известия вчера в 15:46
Армия и оружие

Москву тревожит усиление активности НАТО, заявил Лавров

Москву тревожат усиление активности НАТО у границ Белоруссии и РФ, а также принятые на саммите альянса решение о наращивании военных бюджетов стран-членов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 04:29
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Lenta.ru вчера в 23:08
Общество

Самым комфортным городом для жизни в России назвали Краснодар

Самым доступным и комфортным для жизни городом России признали Краснодар.
Газета.Ru 06:22
Футбол

Гасперини: «Игроки „Аталанты“ верили в то, что могут войти в историю»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал первый в истории клуба выход в плей-офф Лиги чемпионов после победы над «Шахтером».Я не расслаблялся до третьего гола, если честно.
Soccer.ru 16:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное