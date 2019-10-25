В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

В Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов

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