Происшествия

РБКРБКВ Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов

В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.
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В Калининграде уволили сотрудников ОВД, в котором задержанный насмерть обварился кипятком

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В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов

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В Калининграде уволили двоих полицейских отдела на ул. Киевской, где погиб Вшивков

Клопс09:35
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Горные реки оказались источником больших выбросов углекислого газа

Несмотря на относительно небольшие размеры, быстрые горные реки порождают около трети выбросов углекислого и других парниковых газов, выделяющихся пресноводными водоемами планеты, сообщает пресс-служба Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL).
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Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости 08:10
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Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Экономика

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Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев рассказал, что отток капитала из России за последние 30 лет составил около 1 трлн долларов.
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Финансы

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В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.
Красная весна 23 октября в 06:10
Культура

«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран

Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Культуромания 14:08
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Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго

«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
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Трампа расстроило отсутствие кнопки в новом iPhone

«Кнопка на iPhone была намного лучше, чем Swipe», - написал американский президент. Реакция Кука на заявление Трампа пока неизвестна.
РБК 19:43
Авто

Volkswagen представит новый Golf

Volkswagen собирается представить новейшее воплощение своего легендарного хэтчбека Golf в четверг, рассчитывая на то, что бестселлер поможет профинансировать дорогостоящий переход в эпоху электромобилей.
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Здоровье

Медики рассказали порядок действий при гипертоническом кризе

Гипертонический криз является крайне тяжелым состоянием. Медики рассказали, какой порядок действий при проявлении первых симптомов.
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Около 10 тысяч человек посетили акцию Греты Тунберг в Ванкувере

Около 10 тыс. человек приняли участие в акции с участием экоактивистки из Швеции Греты Тунберг в канадском Ванкувере.
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Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
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Авто

Haval может наладить в РФ выпуск нового кроссовера

Производство полноприводного «рамника» на тульском заводе Haval могут наладить уже в 2020 году.
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Во Франции одобрили продажу марихуаны в лечебных целях

Депутаты Нацсобрания Франции (нижняя палата парламента) одобрили проведение двухлетнего эксперимента по продаже марихуаны в лечебных целях в особых случаях.
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Футбол

Турецкий тренер бил игроков молодежной команды в раздевалке

В сети появилось видео, на котором главный тренер молодежной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт раздает пощечины игрокам в раздевалке и громко кричит на них.
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Политика

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров

Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.
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Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

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Армия и оружие

Российские зенитчики прибыли в Египет на совместное учение войск ПВО

Совместное российско-египетское учение войск ПВО "Стрела Дружбы-2019" будет проводиться с 26 октября по 7 ноября, зенитчики из РФ уже прилетели в Египет, сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
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Сечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию

Мировая экономика впервые в истории столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать глобальную рецессию, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
РИА Новости вчера в 06:46
Общество

Число жертв протестов в Ираке увеличилось до 30

В документе отмечается, что в результате беспорядков пострадали более 2,3 тыс. человек. Ранее сообщалось о 21 погибшем, 1779 пострадавших.
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Наука

Жировые отложения в легких связаны с избыточным весом и ожирением

Ученые из Школы гуманитарных наук при Университете Западной Австралии (UWA’s School of Human Sciences) в ходе научной работы изучили структуру легких и сопровождающие изменения у людей с заболеваниями дыхательных путей.
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Политика

На Украине решили перезапустить отношения с НАТО

Украина и НАТО вступят в новый формат отношений, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк. Об этом сообщает «Европейская правда».
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Происшествия

В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков

Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
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Общество

В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле

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Экономика

Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
РБК 15:54
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Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины

На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.
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Пьяная парочка устроила разврат в самолете «Москва-Владивосток»

В самолете «Москва-Владивосток» пьяная парочка из Приморья устроила разврат - в итоге в аэропорте прибытия их встретили транспортные полицейские Владивостока и проводили в дежурную часть линейного отдела.
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Участием в программе США по освоению Луны заинтересовались 26 стран

По меньшей мере 26 стран выразили заинтересованность в американской программе по освоению Луны Artemis и приняли участие в организованной Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) многосторонней встрече на эту тему.
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Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
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В Таиланде пожилую женщину муж спас от кремации заживо

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