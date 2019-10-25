Происшествия
РБКВ Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов
В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.
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Наука
Горные реки оказались источником больших выбросов углекислого газа
Несмотря на относительно небольшие размеры, быстрые горные реки порождают около трети выбросов углекислого и других парниковых газов, выделяющихся пресноводными водоемами планеты, сообщает пресс-служба Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL).
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Экономика
Глазьев заявил, что из России вывели около $1 трлн за последние 30 лет
Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев рассказал, что отток капитала из России за последние 30 лет составил около 1 трлн долларов.
Финансы
Центробанк РФ может снова понизить ключевую ставку
В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.
Культура
«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран
Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
Политика
Трампа расстроило отсутствие кнопки в новом iPhone
«Кнопка на iPhone была намного лучше, чем Swipe», - написал американский президент. Реакция Кука на заявление Трампа пока неизвестна.
Авто
Volkswagen представит новый Golf
Volkswagen собирается представить новейшее воплощение своего легендарного хэтчбека Golf в четверг, рассчитывая на то, что бестселлер поможет профинансировать дорогостоящий переход в эпоху электромобилей.
Здоровье
Медики рассказали порядок действий при гипертоническом кризе
Гипертонический криз является крайне тяжелым состоянием. Медики рассказали, какой порядок действий при проявлении первых симптомов.
Общество
Около 10 тысяч человек посетили акцию Греты Тунберг в Ванкувере
Около 10 тыс. человек приняли участие в акции с участием экоактивистки из Швеции Греты Тунберг в канадском Ванкувере.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Авто
Haval может наладить в РФ выпуск нового кроссовера
Производство полноприводного «рамника» на тульском заводе Haval могут наладить уже в 2020 году.
Здоровье
Во Франции одобрили продажу марихуаны в лечебных целях
Депутаты Нацсобрания Франции (нижняя палата парламента) одобрили проведение двухлетнего эксперимента по продаже марихуаны в лечебных целях в особых случаях.
Футбол
Турецкий тренер бил игроков молодежной команды в раздевалке
В сети появилось видео, на котором главный тренер молодежной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт раздает пощечины игрокам в раздевалке и громко кричит на них.
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров
Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.
Армия и оружие
Российские зенитчики прибыли в Египет на совместное учение войск ПВО
Совместное российско-египетское учение войск ПВО "Стрела Дружбы-2019" будет проводиться с 26 октября по 7 ноября, зенитчики из РФ уже прилетели в Египет, сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
Финансы
Сечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию
Мировая экономика впервые в истории столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать глобальную рецессию, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
Общество
Число жертв протестов в Ираке увеличилось до 30
В документе отмечается, что в результате беспорядков пострадали более 2,3 тыс. человек. Ранее сообщалось о 21 погибшем, 1779 пострадавших.
Наука
Жировые отложения в легких связаны с избыточным весом и ожирением
Ученые из Школы гуманитарных наук при Университете Западной Австралии (UWA’s School of Human Sciences) в ходе научной работы изучили структуру легких и сопровождающие изменения у людей с заболеваниями дыхательных путей.
Политика
На Украине решили перезапустить отношения с НАТО
Украина и НАТО вступят в новый формат отношений, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк. Об этом сообщает «Европейская правда».
Происшествия
В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков
Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
Общество
В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины
На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.
Происшествия
Пьяная парочка устроила разврат в самолете «Москва-Владивосток»
В самолете «Москва-Владивосток» пьяная парочка из Приморья устроила разврат - в итоге в аэропорте прибытия их встретили транспортные полицейские Владивостока и проводили в дежурную часть линейного отдела.
Космос
Участием в программе США по освоению Луны заинтересовались 26 стран
По меньшей мере 26 стран выразили заинтересованность в американской программе по освоению Луны Artemis и приняли участие в организованной Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) многосторонней встрече на эту тему.
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.