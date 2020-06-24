В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде
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В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops. Позже командующий Балтийским флотом Александр Носатов оценил поведение девушки.В источнике
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