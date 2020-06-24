Общество
Газета.RuВ Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде
В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops. Позже командующий Балтийским флотом Александр Носатов оценил поведение девушки.
Читать в источнике
Оценить1,7K
с чего всё началось
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградят за то, что она не сбила строй.Клопс06:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
Экономика
МВФ ухудшил прогноз развития экономики России и мира
В 2021 г. фонд ожидает роста мирового ВВП на 5,1%, а ВВП России – на 4,1%. Пандемия коронавируса оказала более существенное влияние на экономику, чем ожидалось ранее, указано в отчете МВФ.
Ведомости 10:44
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Футбол
Ломакин отказался становиться владельцем «Химок»
Владелец Fix Price Сергей Ломакин отказался от идеи приобретения футбольного клуба «Химки».
Metaratings 08:26
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Политика
В Нидерландах суд расследует причастность ВСУ к крушению рейса MH17
Власти Нидерландов будут выяснять реальные причины, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство для полетов через свою территорию гражданских лайнеров в зоне конфликта на востоке Украины.
Evo-rus.com 12:15
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Футбол
«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс 22 июня в 18:49
Происшествия
В Махачкале произошел пожар в районе южной автостанции
Пожар произошел в районе южной автостанции Махачкалы, огонь охватил несколько торговых точек на площади 1,2 тыс. кв. метров, об этом сообщили в среду в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 12:36
Политика
Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
Политика
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
РИА Новости 10:46
Происшествия
Стало известно о финансовых проблемах Ефремова после смертельного ДТП
Актер Михаил Ефремов, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, испытывает финансовые трудности.
Lenta.ru 09:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения.
RT на русском 00:45
Игры
Для The Witcher 3: Wild Hunt создали мод с огнестрельным оружием
Чемпионат вчера в 17:34
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
Футбол
«Урал» победил «Шинник» и стал последним полуфиналистом Кубка России
Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли на выезде ярославский "Шинник" в матче ¼ финала Кубка России и стали последними полуфиналистами турнира.
РИА Новости 12:02
Экономика
В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара
Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.
РБК 22 июня в 07:42
Здоровье
В Пермском крае выявили 89 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 03:46
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Солист «Иванушки International» решил переехать в Испанию
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко намерен переехать жить в Испанию. Об этом певец рассказал в интервью Інший ТВ.
Известия 11:27
Авто
Автомобили Lada дорожают в 2 раза быстрее иномарок
Автоновости дня 06:09
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Авто
Opel представил кроссовер Mokka нового поколения
Vauxhall выбрал радикальное направление со вторым поколением своего популярного кроссовера Mokka, со смелым дизайном и электрической версией.
SpeedMe 00:14
Культура
Джордж Мартин хочет закончить «Песнь льда и пламени» в 2021 году
Джордж Мартин хочет закончить работу над ожидаемой фанатами книгой «Ветра зимы», относящейся к серии «Песня льда и пламени», в следующем году.
Дни24 11:54
Общество
Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад
"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС 05:41
Политика
Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово
Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новости 10:40