Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградят за то, что она не сбила строй.

с чего всё началось

В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops. Позже командующий Балтийским флотом Александр Носатов оценил поведение девушки.

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

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