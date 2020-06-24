Общество

Газета.RuГазета.RuВ Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops. Позже командующий Балтийским флотом Александр Носатов оценил поведение девушки.
Читать в источнике
Комментировать1,5K
с чего всё началось

Командующий Балтфлотом поощрит участницу парада в Калининграде, потерявшую туфлю

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградят за то, что она не сбила строй.
Клопс06:11

Подробнее о событии

В Калининграде наградят девушку, не покинувшую строй на параде из-за слетевшей туфли

ТАСС09:54

Командующий Балтфлотом после парада: Найдите мне ту девушку, что потеряла туфлю, но не сбила строй – поощрю!

КП - Калининград05:44

В Калининграде наградят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада Победы

РИА Новости08:51

В Калининграде наградят потерявшую туфлю в ходе парада девушку

Известия08:29

У участницы парада в Калининграде слетела туфля, но она не сбила строй

РЕН ТВ07:37

Командующий Балтфлотом поощрит участницу парада в Калининграде, потерявшую туфлю

Клопс06:11

Участница парада в Калининграде потеряла туфельку

Русский Запад09:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
Экономика

МВФ ухудшил прогноз развития экономики России и мира

В 2021 г. фонд ожидает роста мирового ВВП на 5,1%, а ВВП России – на 4,1%. Пандемия коронавируса оказала более существенное влияние на экономику, чем ожидалось ранее, указано в отчете МВФ.
Ведомости 10:44
119
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
488
Футбол

Ломакин отказался становиться владельцем «Химок»

Владелец Fix Price Сергей Ломакин отказался от идеи приобретения футбольного клуба «Химки».
Metaratings 08:26
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
114
Политика

В Нидерландах суд расследует причастность ВСУ к крушению рейса MH17

Власти Нидерландов будут выяснять реальные причины, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство для полетов через свою территорию гражданских лайнеров в зоне конфликта на востоке Украины.
Evo-rus.com 12:15
276
Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
1,1K
Происшествия

Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве

Lenta.ru 07:24
123
Футбол

«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»

Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс 22 июня в 18:49
Происшествия

В Махачкале произошел пожар в районе южной автостанции

Пожар произошел в районе южной автостанции Махачкалы, огонь охватил несколько торговых точек на площади 1,2 тыс. кв. метров, об этом сообщили в среду в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 12:36
Происшествия

В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров

Вести.Ru 12:05
10
Политика

Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
358
Политика

Вучич объяснил свой жест во время парада Победы

Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
РИА Новости 10:46
12
Происшествия

Стало известно о финансовых проблемах Ефремова после смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, испытывает финансовые трудности.
Lenta.ru 09:33
27
Общество

Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения.
RT на русском 00:45
175
Игры

Для The Witcher 3: Wild Hunt создали мод с огнестрельным оружием

Чемпионат вчера в 17:34
5
Общество

В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
516
Футбол

«Урал» победил «Шинник» и стал последним полуфиналистом Кубка России

Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли на выезде ярославский "Шинник" в матче ¼ финала Кубка России и стали последними полуфиналистами турнира.
РИА Новости 12:02
Экономика

В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.
РБК 22 июня в 07:42
68
Здоровье

В Пермском крае выявили 89 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявили 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 03:46
47
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
511
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
2,8K
Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
895
Шоу-бизнес

Солист «Иванушки International» решил переехать в Испанию

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко намерен переехать жить в Испанию. Об этом певец рассказал в интервью Інший ТВ.
Известия 11:27
5
Авто

Автомобили Lada дорожают в 2 раза быстрее иномарок

Автоновости дня 06:09
65
Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
49
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
6,5K
Авто

Opel представил кроссовер Mokka нового поколения

Vauxhall выбрал радикальное направление со вторым поколением своего популярного кроссовера Mokka, со смелым дизайном и электрической версией.
SpeedMe 00:14
11
Культура

Джордж Мартин хочет закончить «Песнь льда и пламени» в 2021 году

Джордж Мартин хочет закончить работу над ожидаемой фанатами книгой «Ветра зимы», относящейся к серии «Песня льда и пламени», в следующем году.
Дни24 11:54
8
Общество

Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад

"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС 05:41
320
Политика

Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово

Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новости 10:40
4
Как работают Яндекс.Новости?
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войнеБольше новостей по теме
Главное