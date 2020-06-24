Общество

Газета.RuГазета.RuВ Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops. Позже командующий Балтийским флотом Александр Носатов оценил поведение девушки.
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с чего всё началось

Командующий Балтфлотом поощрит участницу парада в Калининграде, потерявшую туфлю

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградят за то, что она не сбила строй.
Клопс06:11

Подробнее о событии

В Балтфлоте ищут контакты калинингралской «золушки» с парада Победы

Каскад13:43

Командующий Балтфлотом после парада: Найдите мне ту девушку, что потеряла туфлю, но не сбила строй – поощрю!

КП - Калининград05:44

Участница парада в Калининграде потеряла туфельку

Русский Запад09:01

В Калининграде наградят женщину, потерявшую туфлю в ходе парада

РИА Новости08:51

У участницы парада в Калининграде слетела туфля, но она не сбила строй

РЕН ТВ07:37

Командующий Балтфлотом поощрит участницу парада в Калининграде, потерявшую туфлю

Клопс06:11

В Калининграде наградят девушку, не покинувшую строй на параде из-за слетевшей туфли

ТАСС09:54
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Политика

Путин оценил парад Победы жестом

Lenta.ru 04:49
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Единоборства

Брат Нурмагомедова высмеял Макгрегора, упомянув коронавирус

RT на русском 05:08
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Космос

Китай представил конкурента навигационной системы GPS

Э Вести вчера в 07:19
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Политика

Вучич объяснил свой жест во время парада Победы

Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
РИА Новости 10:46
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Общество

Названа причина открытия главного храма Минобороны раньше срока

Lenta.ru 12:48
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Микронезии

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в 87 км от населенного пункта Йиго на острове Гуам в акватории Тихого океана, передает Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS).
Газета.Ru вчера в 23:38
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Игры

Магазин Microsoft дарит пять игр

Blackbeard’s Cove (доступна в течение пяти дней) – игра о поисках сокровищ легендарного пирата Черной Бороды от студии TAS Systems.
Городской портал Новый Нижний 10:00
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru 13:44
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Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
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Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 22 июня в 15:18
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Игры

В новом тизере Halo Infinite подтвердили появление Изгнанников

В сети появился новый тизер Halo Infinite, в котором появляется некий таинственный сигнал, подтверждающий появление в игре Изгнанников (The Banished).
Игромания.ру 11:41
Политика

Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»

По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru 12:23
Политика

Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
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Игры

Project CARS 3 выйдет 28 августа

В официальном твиттере Bandai Namco появилась точная дата выхода гоночного симулятора Project CARS 3. По данным компании, новинка выйдет в свет уже 28 августа на PlayStation 4, Xbox One и PC.
The GEEK 12:42
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
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Наука

Почему влияет на обоняние коронавирус

МедиаПоток 22 июня в 07:09
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Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости 12:27
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Армия и оружие

На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники

Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
Российская газета 09:44
Политика

В США заявили о продвижении диалога по вооружениям с Россией

Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что переговоры в Вене позволили Москве и Вашингтону продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.
RT на русском 13:29
Политика

Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины

На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
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Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
6,4K
Происшествия

Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов

Вести.Ru вчера в 18:37
23
Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
2,9K
Происшествия

В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров

Вести.Ru 12:05
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Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 09:00
10
Политика

Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм

RT на русском 10:53
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Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости 14:07
Культура

На Мамаевом Кургане начался концерт Победы

Специально для Концерта Победы на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
НовостиВолгограда.ру 14:00
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