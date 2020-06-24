Общество

RT на русскомRT на русскомВ Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. Как отмечается, командующий Балтийским флотом, адмирал Александр Носатов пообещал поощрить девушку.
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с чего всё началось

Командующий Балтфлотом поощрит участницу парада в Калининграде, потерявшую туфлю

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградят за то, что она не сбила строй.
Клопс06:11

Подробнее о событии

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада Победы

РИА Новости16:39

В Балтфлоте ищут контакты калинингралской «золушки» с парада Победы

Каскад13:43

Командующий Балтфлотом после парада: Найдите мне ту девушку, что потеряла туфлю, но не сбила строй – поощрю!

КП - Калининград05:44

Участница парада в Калининграде потеряла туфельку

Русский Запад09:01

У участницы парада в Калининграде слетела туфля, но она не сбила строй

РЕН ТВ07:37

Командующий Балтфлотом поощрит участницу парада в Калининграде, потерявшую туфлю

Клопс06:11

В Калининграде наградят девушку, не покинувшую строй на параде из-за слетевшей туфли

ТАСС09:54
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Политика

Япония отказалась размещать американские комплексы ПРО

Lenta.ru 20:38
95
Политика

Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
739
Общество

Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
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Происшествия

Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы

Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве.
Lenta.ru 19:14
Футбол

Виллиан и Педро продлили контракты с «Челси» до конца сезона

Пресс-служба "Челси" на официальном сайте сообщила о продлении контрактов с нападающим Педро и полузащитником Виллианом.
Soccer.ru 02:51
Общество

Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram

Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК 16:08
109
Политика

Дуда заявил об отсутствии планов размещать в Польше ядерное оружие США

Польский президент Анджей Дуда заявил, что не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом тему размещения в Польше ядерного оружия США.
RT на русском 18:25
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
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Культура

На Мамаевом кургане прошел концерт Победы

Концерт Победы на Мамаевом кургане в Волгограде начался с выступления Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 16:28
35
Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
2,7K
Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 22 июня в 15:18
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Здоровье

В омском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса

В письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства «Коммерческие вести», идет речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
RuNews24.ru 06:58
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Общество

Путин подписал указ о новых выплатах на детей до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет.
Life.ru вчера в 12:59
5,6K
Общество

Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы

Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своем отношении к параду Победы.
РИА Новости 06:15
840
Политика

Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины

На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
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Экономика

В России увеличат пенсии по старости

В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста вчера в 08:50
6,8K
Политика

Немецкий политолог спрогнозировал украинцам «скорое возвращение» Крыма

Немецкий политолог Андреас Умланд считает, что России будет сложно «содержать» Крым на фоне последствий кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
ФАН 11:07
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Газета.Ru вчера в 05:06
727
Общество

Пенсионный фонд объяснил, как россиянам получить выплаты на детей

Отмечается, что ПФР самостоятельно оформит все необходимые бумаги для этого. За основу возьмут решения о предоставлении предыдущих выплат.
Evo-rus.com 05:35
207
Общество

В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате

Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа вчера в 06:53
34
Общество

Собчак подала в суд на немецкое издание из-за обвинений в расизме

РБК 20:46
Общество

Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад

"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС 05:41
360
Общество

ВОЗ спрогнозировала десять миллионов зараженных коронавирусом

На следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
РИА Новости 13:26
12
Политика

МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму

Киев направил Москве ноту протеста из-за проведения 24 июня парадов Победы в Крыму «без согласования с украинской стороной», сообщили в МИД Украины.
RT на русском 20:39
Экономика

Строительство терминала НОВАТЭКа в бухте Бечевинской планируют начать в этом году

Первый этап работ по строительству терминала сжиженного природного газа в бухте Бечевинская начнется в 2020 году.
Кам 24 18:14
Происшествия

В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров

Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru 12:05
16
Политика

Французский политик назвал впечатляющим парад Победы в Москве

RT на русском 08:18
2
Шоу-бизнес

Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню

Инстадива на своей страничке в социальной сети сообщила, что в скором времени снова родит: Ашмарина беременна двойней.
iReactor вчера в 03:50
23
Происшествия

В деле «миллиардера из ФСБ» появился секретный свидетель

В деле о мошенничестве на миллиарды рублей бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова появился секретный свидетель.
Lenta.ru 06:30
8
Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости 12:27
1,5K
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