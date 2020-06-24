Общество
RT на русскомВ Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. Как отмечается, командующий Балтийским флотом, адмирал Александр Носатов пообещал поощрить девушку.
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградят за то, что она не сбила строй.Клопс06:11
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Политика
Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
Общество
Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве.
Lenta.ru 19:14
Футбол
Виллиан и Педро продлили контракты с «Челси» до конца сезона
Пресс-служба "Челси" на официальном сайте сообщила о продлении контрактов с нападающим Педро и полузащитником Виллианом.
Soccer.ru 02:51
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram
Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК 16:08
Политика
Дуда заявил об отсутствии планов размещать в Польше ядерное оружие США
Польский президент Анджей Дуда заявил, что не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом тему размещения в Польше ядерного оружия США.
RT на русском 18:25
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Культура
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Концерт Победы на Мамаевом кургане в Волгограде начался с выступления Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 16:28
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 22 июня в 15:18
Здоровье
В омском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса
В письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства «Коммерческие вести», идет речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
RuNews24.ru 06:58
Общество
Путин подписал указ о новых выплатах на детей до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет.
Life.ru вчера в 12:59
Общество
Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своем отношении к параду Победы.
РИА Новости 06:15
Политика
Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины
На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
Экономика
В России увеличат пенсии по старости
В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста вчера в 08:50
Политика
Немецкий политолог спрогнозировал украинцам «скорое возвращение» Крыма
Немецкий политолог Андреас Умланд считает, что России будет сложно «содержать» Крым на фоне последствий кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
ФАН 11:07
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Газета.Ru вчера в 05:06
Общество
Пенсионный фонд объяснил, как россиянам получить выплаты на детей
Отмечается, что ПФР самостоятельно оформит все необходимые бумаги для этого. За основу возьмут решения о предоставлении предыдущих выплат.
Evo-rus.com 05:35
Общество
В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате
Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа вчера в 06:53
Общество
Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад
"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС 05:41
Общество
ВОЗ спрогнозировала десять миллионов зараженных коронавирусом
На следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
РИА Новости 13:26
Политика
МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму
Киев направил Москве ноту протеста из-за проведения 24 июня парадов Победы в Крыму «без согласования с украинской стороной», сообщили в МИД Украины.
RT на русском 20:39
Экономика
Строительство терминала НОВАТЭКа в бухте Бечевинской планируют начать в этом году
Первый этап работ по строительству терминала сжиженного природного газа в бухте Бечевинская начнется в 2020 году.
Кам 24 18:14
Происшествия
В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров
Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru 12:05
Политика
Французский политик назвал впечатляющим парад Победы в Москве
RT на русском 08:18
Шоу-бизнес
Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню
Инстадива на своей страничке в социальной сети сообщила, что в скором времени снова родит: Ашмарина беременна двойней.
iReactor вчера в 03:50
Происшествия
В деле «миллиардера из ФСБ» появился секретный свидетель
В деле о мошенничестве на миллиарды рублей бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова появился секретный свидетель.
Lenta.ru 06:30
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости 12:27