Следы Янтарной комнаты обнаружены в Калининграде
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Историк Сергей Трифонов заявил, что ему удалось найти "следы" Янтарной комнаты в Калининграде. Учёный обнаружил в бункере-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша древние ворота, на которых изображены 88 рун.В источнике
С чего всё началось
Сокровищница под защитой рун: калининградский историк обнаружил следы Янтарной комнаты в бункере Отто Ляша
Команда программы «Круиз-контроль» посетила бункер-блиндаж последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша, в котором, как считает историк Сергей Трифонов, вполне могут быть сохранены вывезенные немецкими солдатами части «восьмого чуда света».
ТК Звездавчера в 06:00
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Секретный бункер под бункером: в Калининграде снова наткнулись на следы Янтарной комнаты
КП - Калининградвчера в 10:43