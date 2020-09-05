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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Следы Янтарной комнаты обнаружены в Калининграде

Историк Сергей Трифонов заявил, что ему удалось найти "следы" Янтарной комнаты в Калининграде. Учёный обнаружил в бункере-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша древние ворота, на которых изображены 88 рун.В источнике
С чего всё началось
ТК Звезда

Сокровищница под защитой рун: калининградский историк обнаружил следы Янтарной комнаты в бункере Отто Ляша

Команда программы «Круиз-контроль» посетила бункер-блиндаж последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша, в котором, как считает историк Сергей Трифонов, вполне могут быть сохранены вывезенные немецкими солдатами части «восьмого чуда света».
ТК Звездавчера в 06:00
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КП - Калининград

Секретный бункер под бункером: в Калининграде снова наткнулись на следы Янтарной комнаты

КП - Калининградвчера в 10:43
Каскад

В Калининграде вновь нашли следы Янтарной комнаты

Каскадвчера в 09:53
РИА Новости

В Калининграде нашли следы Янтарной комнаты

РИА Новостивчера в 07:08
Клопс

Калининградский историк нашёл помещение, где могли хранить части Янтарной комнаты

Клопсвчера в 07:36
Московский Комсомолец

В бункере Калининграда нашли следы Янтарной комнаты

Московский Комсомолецвчера в 07:32
Российская газета

В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Российская газетавчера в 09:30
ТК Звезда

След истории: какие тайны Янтарной комнаты хранит заброшенная шахта «Анна»

ТК Звездавчера в 06:55

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