В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты
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В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты
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Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).В источнике
С чего всё началось
Сокровищница под защитой рун: калининградский историк обнаружил следы Янтарной комнаты в бункере Отто Ляша
Команда программы «Круиз-контроль» посетила бункер-блиндаж последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша, в котором, как считает историк Сергей Трифонов, вполне могут быть сохранены вывезенные немецкими солдатами части «восьмого чуда света».
ТК Звезда06:00
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