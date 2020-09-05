Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Российская газета
Российская газета

В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).В источнике
С чего всё началось
ТК Звезда

Сокровищница под защитой рун: калининградский историк обнаружил следы Янтарной комнаты в бункере Отто Ляша

Команда программы «Круиз-контроль» посетила бункер-блиндаж последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша, в котором, как считает историк Сергей Трифонов, вполне могут быть сохранены вывезенные немецкими солдатами части «восьмого чуда света».
ТК Звезда06:00
Подробнее о событии
КП - Калининград

Секретный бункер под бункером: в Калининграде снова наткнулись на следы Янтарной комнаты

КП - Калининград10:43
ТК Звезда

След истории: какие тайны Янтарной комнаты хранит заброшенная шахта «Анна»

ТК Звезда06:55
Российская газета

В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Российская газета09:30
Клопс

Калининградский историк нашёл помещение, где могли хранить части Янтарной комнаты

Клопс07:36
Московский Комсомолец

В бункере Калининграда нашли следы Янтарной комнаты

Московский Комсомолец07:32
РИА Новости

В Калининграде нашли следы Янтарной комнаты

РИА Новости07:08
Каскад

В Калининграде вновь нашли следы Янтарной комнаты

Каскад09:53

Киев инициирует заседание контактной группы по ситуации в Донбассе

Украина предложила провести внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в режиме видеоконференции в воскресенье из-за озвученного со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) намерения разрушить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы.
Известия13:59
122

Кириенко передал эстафету от «Тавриды» участникам «Лидеров России»

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко передал по видеосвязи участникам конкурса «Лидеры России» творческую эстафету с площадки фестиваля «Таврида-Арт».
Известия13:09

Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»

Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода "Северный поток — 2", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
РИА Новости13:28
249