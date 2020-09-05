Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).

С чего всё началось Сокровищница под защитой рун: калининградский историк обнаружил следы Янтарной комнаты в бункере Отто Ляша По сведениям историка, строение было соединено подземными ходами с Королевским замком, и так оттуда могли быть вынесены части Янтарной комнаты. Трифонов объяснил свои умозаключения, указав на ворота в одной из частей бункера. ТК Звезда вчера в 06:00