В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты
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В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты
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Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).В источнике
С чего всё началось
Сокровищница под защитой рун: калининградский историк обнаружил следы Янтарной комнаты в бункере Отто Ляша
По сведениям историка, строение было соединено подземными ходами с Королевским замком, и так оттуда могли быть вынесены части Янтарной комнаты. Трифонов объяснил свои умозаключения, указав на ворота в одной из частей бункера.
ТК Звездавчера в 06:00
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Секретный бункер под бункером: в Калининграде снова наткнулись на следы Янтарной комнаты
КП - Калининградвчера в 10:43