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Российская газета
Российская газета

В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).В источнике
С чего всё началось
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Сокровищница под защитой рун: калининградский историк обнаружил следы Янтарной комнаты в бункере Отто Ляша

По сведениям историка, строение было соединено подземными ходами с Королевским замком, и так оттуда могли быть вынесены части Янтарной комнаты. Трифонов объяснил свои умозаключения, указав на ворота в одной из частей бункера.
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