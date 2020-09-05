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Российская газета
Российская газета

В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).В источнике
С чего всё началось
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Сокровищница под защитой рун: калининградский историк обнаружил следы Янтарной комнаты в бункере Отто Ляша

Команда программы «Круиз-контроль» посетила бункер-блиндаж последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша, в котором, как считает историк Сергей Трифонов, вполне могут быть сохранены вывезенные немецкими солдатами части «восьмого чуда света».
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