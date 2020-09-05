Команда программы «Круиз-контроль» посетила бункер-блиндаж последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша, в котором, как считает историк Сергей Трифонов, вполне могут быть сохранены вывезенные немецкими солдатами части «восьмого чуда света».

с чего всё началось

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).

Футбол «Вулверхэмптон» купил 18-летнего форварда «Порту» за рекордную сумму «Вулверхэмптон» объявил о покупке нападающего Фабиу Силвы. 18-летний нападающий подписал с клубом АПЛ пятилетний контракт.

Политика Порошенко назвал санкции со стороны России государственной наградой Бывший президент Украины Петр Порошенко сравнил персональные санкции против него и других граждан страны со знаком отличия. 358

Политика Киев инициирует заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе Киев инициирует внеочередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Прямой».

Армия и оружие Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США «В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО. 683

Политика Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального 3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией. 8,3K

Футбол «Лион» не оставляет попыток приобрести спартаковца Жиго Французский "Лион" по-прежнему хочет видеть в своих рядах спартаковского защитника Самюэля Жиго.

Общество Delivery Club скроет номера клиентов после жалобы на курьера Сервис по доставке еды Delivery Club скроет от курьеров телефоны заказчиков после жалобы одной из клиенток на сообщение от курьера с предложением «провести время вместе», сообщили РБК в пресс-службе компании. 238

Кино Топ-5 американского iTunes впервые возглавил российский фильм Фильм «Спутник», снятый российским режиссером Егором Абраменко, возглавил американский ТОП-5 iTunes и получил небывалый успех у зрителей из США, сообщает Art Pictures Studio. 56

Общество Россиянин подал иск к Наоми Кэмпбелл Совладелец девелоперской компании Capital Group Владислав Доронин подал иск на три миллиона долларов к супермодели Наоми Кэмпбелл, сообщает издание TMZ со ссылкой на документы суда. 42

Футбол Титов: говорят, что нужно подтягивать в сборную Сафонова, Максименко, Дивеева. Для чего? Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился мнением о невызове в главную сборную России ряда игроков, которые задействованы в молодёжной сборной страны.

Общество Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в августе на фоне протестов вышел к силовикам в бронежилете с автоматом в руках. 408