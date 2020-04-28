Калининград, 28 апреля 2020, 19:57 — REGNUM По итогам совещания у президента, которое состоялось сегодня, 28 апреля, власти Калининградской области приняли решение о продлении режима самоизоляции до 11 мая включительно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Калининграде продлили режим изоляции до 11 мая

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