Серьезный рост числа заболевших шел в Калининградской области с 25 апреля по 6 мая. До 2 мая в области ежедневно регистрировалось более 20 новых случаев, со 2 мая — более 40. 6 и 7 мая количество новых зараженных в регионе не превышало 20 человек.

Количество больных коронавирусом в регионе превысило 600 человек

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