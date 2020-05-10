Коронавирус
РБК КалининградКоличество больных коронавирусом в регионе превысило 600 человек
Серьезный рост числа заболевших шел в Калининградской области с 25 апреля по 6 мая. До 2 мая в области ежедневно регистрировалось более 20 новых случаев, со 2 мая — более 40. 6 и 7 мая количество новых зараженных в регионе не превышало 20 человек.
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В региональном оперштабе рассказали подробности о новых случаях заражения COVID-19
Вести Калининград03:57
Половина случаев коронавируса в регионе за сутки выявлена у больных с пневмонией
Новый Калининград.Ru03:57
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Общество
Петербург вводит «масочный режим»
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Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
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Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии
Российская актриса Татьяна Васильева, заболевшая двусторонней пневмонией, рассказала о своем самочувствии.
РЕН ТВ 09:24
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Плющенко объяснил жесткую критику в адрес хореографа группы Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, почему не сдержался с высказыванием в адрес хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.
ProstoProSport 12:47
Авто
В России ужесточаются требования ввоза праворульных машин
Таможенная пошлина за ввоз праворульной легковой машины с 1 июля может вырасти до 1,5 евро за кубический сантиметр, объем двигателя которого не превышает 1 литр.
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Происшествия
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Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru вчера в 05:27
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Происшествия
Глава Удмуртии прокомментировал ситуацию на бывшем арсенале в Пугачево
Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал ситуацию на бывшем арсенале в с. Пугачево Малопургинского района Удмуртии.
ИА Удмуртия вчера в 14:12
Экономика
Экономисты сообщили о возможной девальвации рубля
Ряд экономистов допускают возможность того, что отечественный рубль столкнется с девальвацией.
Актуальные Новости 13:14
Политика
Саакашвили предложил устроить на Украине «антиэлитную революцию»
Едва всупив на новый пост, экс-президент Грузии предложил устроить в стране "антиэлитную революцию".
Территория новостей вчера в 02:28
Политика
В Крыму оценили план Зеленского установить «колокол Единства»
Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил о планах установить четыре мемориала на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР (Колокол Памяти в Луганске и Колокол Мира в Донецке), а также Колокол Победы в Закарпатье и Колокол Единства в Симферополе – столице российского Крыма.
Газета.Ru 08:25
Музыка
В США умер один из основоположников рок-н-ролла Литтл Ричард
В США скончался певец Литтл Ричард, который считается одним из основоположников рок-н-ролла.
Дни24 вчера в 12:00
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
Политика
Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
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Происшествия
Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
Авто
Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей
Сообщается, что бывшая авиабаза будет использоваться для хранения авто несколько недель, после чего машины отправят к дилерам.
Российская газета 10:50
Общество
На дно Марианской впадины впервые погрузился российский аппарат
Зафиксирована глубина 10028 метров. Проведены картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучение параметров морской среды.
Севастополь.ру вчера в 06:15
Общество
На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом
1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции.
ТАСС 09:56
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
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Общество
Facebook объяснила удаление снимков со Знаменем Победы над рейхстагом
Чуть позже Facebook всё-таки объяснила удаление снимков со Знаменем Победы над рейхстагом.
Ferra 07:19
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Шоу-бизнес
Бузову затравили в Сети за фотосессию в военной форме ко Дню Победы
Интернет-пользователи раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фотосессию и видео в военной форме, которые она опубликовала 9 мая.
РИА Новости 10:46
Происшествия
У Нижегородского кремля сошел грунт
Около Нижегородского кремля на участке склона шириной около 30 метров сошел грунт.
Вести.Ru 11:51
Экономика
Названы способы заработать во время пандемии коронавируса
Эксперт оценил возможность выгодно вложить деньги на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 10:21
Общество
Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам
Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Известия 05:25
Происшествия
Военнослужащие Индии и Китая подрались на границе
Военнослужащие Индии и Китая подрались в районе горной погранзаставы на границе индийского штата Сикким и КНР.
Pravda.Ru 06:08
Игры
Фанат воссоздал S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine
Геймер воссоздал скриншот компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine, однако изначально игра разрабатывалась на Unreal Engine 4.
iReactor 12:57
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику использования ИВЛ
Ранее в апреле нью-йоркские медики сообщали, что смертность среди пациентов с коронавирусом, которые были подключены к ИВЛ, составляет 88%.
РБК 11:42
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33