Общество
Российская газетаЖительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога
Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
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В Калининграде СК проверяет сообщение об установке видеокамер в кабинете женской консультации
Новый Калининград.Ru10:56
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