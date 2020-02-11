Общество

Российская газетаРоссийская газетаЖительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога

Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
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В Калининграде СК проверяет сообщение об установке видеокамер в кабинете женской консультации

Новый Калининград.Ru10:56

СКР: В Калининграде проверят женскую консультацию на наличие камер в кабинетах гинекологов

Каскад11:05

СК проводит проверку после жалоб на видеокамеры в кабинетах гинекологов в Калининграде

Калининград.Ru12:01

Раздевайтесь - вас снимают! Жительница Калининграда пожаловалась в СК на видеокамеры в кабинете гинеколога

КП - Калининград11:32

В Калининграде установили видеокамеры в кабинете гинеколога женской консультации, СКР начал проверку

Клопс10:42

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В Калининграде разгорелся скандал из-за установки видеокамер в кабинетах гинекологов

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