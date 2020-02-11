Жительница Калининграда Екатерина Серебренникова обратилась в региональный минздрав и прокуратуру из-за того, что в кабинете УЗИ в женской консультации установлена видеокамера.

В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога

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