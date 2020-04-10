Коронавирус

Новый Калининград.RuНовый Калининград.RuВ Калининграде умер пациент с коронавирусом

Новый Калининград В Калининградской области умер первый пациент с коронавирусом. Об этом сообщил на брифинге в пятницу, 10 апреля, губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».
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Антон Андреевич Алиханов
Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
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