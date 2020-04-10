Коронавирус
Новый Калининград.RuВ Калининграде умер пациент с коронавирусом
Новый Калининград В Калининградской области умер первый пациент с коронавирусом. Об этом сообщил на брифинге в пятницу, 10 апреля, губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».
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Армия и оружие
США заявили о перехвате российских Ил-38 в районе Аляски
Самолеты вошли в зону идентификации ПВО Аляски. Истребители США перехватили российские Ил-38 в районе Берингова моря.
Общество
Куйвашев рассказал, кто и как будет штрафовать свердловчан за нарушение самоизоляции
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подробно расписал процедуру наказания для свердловчан, нарушающих режим самоизоляции по коронавирусу COVID-19 без уважительных причин.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил главную опасность нового коронавируса
Доктор Александр Мясников рассказал, что при прошлых вспышках коронавируса пациенты сразу же отправлялись в больницы и не распространяли вирус вокруг себя.
Экономика
Экономисты допустили падение экономики РФ ниже уровня 2011 года
Если не удастся сдержать коронавирус, мировая экономика упадет на 5%. Согласно базовому сценарию, в докризисный уровень экономика вернется в середине 2021 года.
Общество
В Кремле сочли сделку ОПЕК+ состоявшейся
От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Экономика
Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул
Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
Космос
На орбиту выведен корабль «Союз МС-16» с экипажем МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая стартовала с космодрома Байконур, вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-16", сообщается на сайте Роскосмоса.
Общество
Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Здоровье
В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы заподозрили коронавирус
В Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе предварительно подтвержден диагноз коронавирус у 170 врачей и пациентов.
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Общество
Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Происшествия
10 лет назад разбился самолет польского президента
Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Общество
Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Общество
В Татарстане утвердили список болезней для обязательной самоизоляции
В Татарстане утвердили список болезней, которые требуют строгой самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе Президента РТ.
Общество
В Омской области продлили режим самоизоляции
Третьего апреля губернатор Омской области Александр Бурков с учетом позиций медиков и эпидемиологов решил продлить режим общей самоизоляции на всей территории региона с 5 апреля до 12 апреля включительно.
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Гаджеты
В России стартовали продажи новых смартфонов Huawei
Китайская компания Huawei открыла российские продажи линейки смартфонов P40, сообщается в официальном пресс-релизе Huawei.
Спорт
Матицын рассказал о влиянии коронавируса на спорт
Российские спортсмены не приняли участие в 248 международных турнирах, заявил глава Минспорта России Олег Матицын на пресс-конференции в пятницу, 10 апреля.
Здоровье
В России коронавирус протекает бессимптомно у четверти заражённых
Заболевание протекает без симптомов у 20–25% инфицированных коронавирусом в РФ.
Кино
Джеймс Ганн раскрыл детали сюжета «Стражей Галактики 3»
В третьей части франшизы будет подробно рассказана история енота Ракеты. Режиссер Джеймс Ганн раскрыл некоторые секреты "Стражей Галактики".
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Здоровье
В Ивановской области усилили ограничения из-за коронавируса
Иваново, 10 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Новые ограничительные меры для борьбы с распространением с коронавируса вводятся на территории Ивановской области, соответствующий указ подписал губернатор Станислав Воскресенский 10 апреля.
Здоровье
Минздрав назвал соль средством для профилактики от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, о способе профилактики было упомянуто в пятой версии «Временных методических рекомендаций».
Происшествия
В Москве оштрафовали пять нарушителей самоизоляции
Столичные суды оштрафовали еще пять человек, нарушивших режим самоизоляции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.