Новый Калининград В Калининградской области умер первый пациент с коронавирусом. Об этом сообщил на брифинге в пятницу, 10 апреля, губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

В Калининграде умер пациент с коронавирусом

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