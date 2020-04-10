Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Калининградской области скончался пациент с коронавирусом

В Калининградской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов. Речь идет о мужчине 1950 года рождения, у которого была диагностирована пневмония.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Первая смерть от коронавируса в Калининградской области: военный пенсионер (видео)

Русский Запад07:34

В Калининграде умер пациент с коронавирусом

Клопс07:04

В Калининграде умер первый больной с коронавирусом

РБК Калининград06:47

В Калининградской области умер первый пациент с коронавирусом

Калининград.Ru06:47

В Калининграде умер первый пациент с коронавирусом

РИА Новости07:18

Алиханов: два жителя региона с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

Новый Калининград.Ru07:24

Алиханов рассказал, почему умерший пациент с коронавирусом лечился в военном госпитале

Каскад07:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Происшествия

В Москве больного коронавирусом поймали за рулем

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Российская газета 04:51
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Музыка

Пухляш и Александр Гудков снялись в новом клипе Cream Soda

Ролик снят на песню "Плачу на техно" и посвящен самоизоляции. Группа Cream Soda выпустила новый клип на песню "Плачу на техно".
Piter.tv 07:29
Энергетика

Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти

Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
Москва 24 вчера в 23:42
Экономика

Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Газета.Ru 05:30
Общество

Известный путешественник из Петербурга отравился цикутой и погиб

Известный путешественник из Санкт-Петербурга Александр Норко скончался, он отравился корнями ядовитого растения цикута, которое принял за корни кувшинки.
Газета.Ru 06:05
Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru 03:56
Наука

Физики научились максимально быстро выливать жидкость из бутылки

Авторы изучили механизм образования пузырьков воздуха, которые препятствуют быстрому выходу жидкости из бутылки, и нашли способ управлять им.
РИА Новости 08 апреля в 09:54
Армия и оружие

Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 04:19
Здоровье

В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили коронавирус

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Общество

Ростовский губернатор может смягчить режим самоизоляции для бизнеса

Рассматривается вопрос смягчения режима самоизоляции для бизнеса.
REGNUM 03:16
Политика

В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и Сальманом

RuNews24.ru 00:44
Экономика

Биткоин резко подешевел на 5%. Цена криптовалюты опустилась ниже $7000

За последние несколько часов биткоин подешевел на 5%, сейчас монета стоит $6900. Примерно на этом же уровне она торговалась в начале года.
РБК 07:42
Экономика

Премьер Белоруссии предлагает ЕАЭС нацелиться на дедолларизацию

Странам ЕАЭС следует увеличить формирование цен и расчетов в национальных валютах с целью дедолларизировать экономику союза, считает Румас.
Газета.Ru 05:09
Общество

В Калуге детям включили порно во время школьного урока о православии

В четверг, 9 апреля, в Калуге во время дистанционного урока на платформе Zoom пятиклассникам включили порнушку.
Калужский перекресток вчера в 17:34
Общество

В России начали запрещать продажу разливного пива

В трех регионах России запретили продажу разливного пива. Об этом 10 апреля сообщила газета «Коммерсант».
Деловой квадрат 06:13
Общество

Губернатор Красноярского края расширил список работающих организаций

Губернатор Красноярского края Александр Усс расширил список предприятий и организаций, которым будет разрешено работать на территории региона уже с субботы, 11 апреля.
Городские новости. Красноярск 07:40
Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Uznayvse.ru вчера в 04:51
Здоровье

Список лекарств для лечения коронавируса обновил Минздрав

Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции и расширило список лекарственных препаратов, которые используются для терапии зараженных, сообщается на сайте ведомства.
Live24 вчера в 05:43
Экономика

Руспродсоюз назвал продукты, которые подорожают через две недели

Руспродсоюз заявил, что цена на некоторые продукты повысится уже через 2 недели.
Что происходит 06:16
Кино

Apple открывает бесплатный доступ к фильмам и сериалам

Комсомольская правда 07:47
Общество

В Ростовской области один из заболевших коронавирусом находится на ИВЛ

Состояние пятерых новых пациентов с коронавирусом, которые находятся в больницах региона, оценивается как удовлетворительное, у двоих пациентов – средней тяжести, говорится в сообщении оперативного штаба.
Панорама Ростова-на-Дону 06:02
Экономика

На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей

"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Интерфакс 07:19
Общество

Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
Общество

В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции

Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
REGNUM 05:33
Общество

Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Газета.Ru 01:49
Политика

В Коми сменился министр здравоохранения

В Коми от занимаемой должности был освобожден министр здравоохранения республики Дмитрий Березин.
Коммерсантъ 06:58
Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние сутки в Москве резко увеличилось число госпитализированных пациентов.
Известия 06:37
Армия и оружие

Убийца подлодок: NI оценил проект российской АПЛ «Лайка»

Саттон полагает, что русские намеренно могут дразнить западных аналитиков, не предоставляя много информации о подлодках, которые придут на смену "Акуле" и "Сьерре" - так в НАТО называют советские АПЛ проектов "Щука-Б" и "Барракуда".
Российская газета вчера в 06:33
Религия

РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома

В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 06:55
ещё по теме
Антон Андреевич Алиханов
Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное