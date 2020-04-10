В Калининградской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов. Речь идет о мужчине 1950 года рождения, у которого была диагностирована пневмония.

В Калининградской области скончался пациент с коронавирусом

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

Энергетика Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.

Происшествия СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.

Экономика Премьер Белоруссии предлагает ЕАЭС нацелиться на дедолларизацию Странам ЕАЭС следует увеличить формирование цен и расчетов в национальных валютах с целью дедолларизировать экономику союза, считает Румас.

Общество Губернатор Красноярского края расширил список работающих организаций Губернатор Красноярского края Александр Усс расширил список предприятий и организаций, которым будет разрешено работать на территории региона уже с субботы, 11 апреля.

Здоровье Список лекарств для лечения коронавируса обновил Минздрав Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции и расширило список лекарственных препаратов, которые используются для терапии зараженных, сообщается на сайте ведомства.

Экономика На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей "Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.

Политика В Коми сменился министр здравоохранения В Коми от занимаемой должности был освобожден министр здравоохранения республики Дмитрий Березин.

Армия и оружие Убийца подлодок: NI оценил проект российской АПЛ «Лайка» Саттон полагает, что русские намеренно могут дразнить западных аналитиков, не предоставляя много информации о подлодках, которые придут на смену "Акуле" и "Сьерре" - так в НАТО называют советские АПЛ проектов "Щука-Б" и "Барракуда".