Коронавирус
Российская газетаВ Калининградской области скончался пациент с коронавирусом
В Калининградской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов. Речь идет о мужчине 1950 года рождения, у которого была диагностирована пневмония.
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Происшествия
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Музыка
Пухляш и Александр Гудков снялись в новом клипе Cream Soda
Ролик снят на песню "Плачу на техно" и посвящен самоизоляции. Группа Cream Soda выпустила новый клип на песню "Плачу на техно".
Энергетика
Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти
Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
Экономика
Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка
Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Общество
Известный путешественник из Петербурга отравился цикутой и погиб
Известный путешественник из Санкт-Петербурга Александр Норко скончался, он отравился корнями ядовитого растения цикута, которое принял за корни кувшинки.
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Наука
Физики научились максимально быстро выливать жидкость из бутылки
Авторы изучили механизм образования пузырьков воздуха, которые препятствуют быстрому выходу жидкости из бутылки, и нашли способ управлять им.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Здоровье
В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили коронавирус
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
Общество
Ростовский губернатор может смягчить режим самоизоляции для бизнеса
Рассматривается вопрос смягчения режима самоизоляции для бизнеса.
Политика
В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и Сальманом
Экономика
Биткоин резко подешевел на 5%. Цена криптовалюты опустилась ниже $7000
За последние несколько часов биткоин подешевел на 5%, сейчас монета стоит $6900. Примерно на этом же уровне она торговалась в начале года.
Экономика
Премьер Белоруссии предлагает ЕАЭС нацелиться на дедолларизацию
Странам ЕАЭС следует увеличить формирование цен и расчетов в национальных валютах с целью дедолларизировать экономику союза, считает Румас.
Общество
В Калуге детям включили порно во время школьного урока о православии
В четверг, 9 апреля, в Калуге во время дистанционного урока на платформе Zoom пятиклассникам включили порнушку.
Общество
В России начали запрещать продажу разливного пива
В трех регионах России запретили продажу разливного пива. Об этом 10 апреля сообщила газета «Коммерсант».
Общество
Губернатор Красноярского края расширил список работающих организаций
Губернатор Красноярского края Александр Усс расширил список предприятий и организаций, которым будет разрешено работать на территории региона уже с субботы, 11 апреля.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Здоровье
Список лекарств для лечения коронавируса обновил Минздрав
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции и расширило список лекарственных препаратов, которые используются для терапии зараженных, сообщается на сайте ведомства.
Экономика
Руспродсоюз назвал продукты, которые подорожают через две недели
Руспродсоюз заявил, что цена на некоторые продукты повысится уже через 2 недели.
Кино
Apple открывает бесплатный доступ к фильмам и сериалам
Общество
В Ростовской области один из заболевших коронавирусом находится на ИВЛ
Состояние пятерых новых пациентов с коронавирусом, которые находятся в больницах региона, оценивается как удовлетворительное, у двоих пациентов – средней тяжести, говорится в сообщении оперативного штаба.
Экономика
На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей
"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Общество
В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции
Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
Политика
В Коми сменился министр здравоохранения
В Коми от занимаемой должности был освобожден министр здравоохранения республики Дмитрий Березин.
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние сутки в Москве резко увеличилось число госпитализированных пациентов.
Армия и оружие
Убийца подлодок: NI оценил проект российской АПЛ «Лайка»
Саттон полагает, что русские намеренно могут дразнить западных аналитиков, не предоставляя много информации о подлодках, которые придут на смену "Акуле" и "Сьерре" - так в НАТО называют советские АПЛ проектов "Щука-Б" и "Барракуда".
Религия
РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома
В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.