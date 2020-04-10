Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ Калининграде умер первый заболевший коронавирусом

В Калининграде в больнице скончался первый пациент с коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на губернатора области Антона Алиханова. По словам главы региона, 70-летний мужчина умер от пневмонии, впоследствии у него подтвердили коронавирус.
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В Калининграде умер первый больной с коронавирусом

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В России доказали эффективность препарата против коронавируса

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Результаты нынешнего учебного года будут подведены по итогам завершенных четвертей.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вышли на пик распространения коронавирусной инфекции, а число заболевших и умерших скоро начнет уменьшаться.
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Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

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Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков

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Дальневосточники смогут увидеть уникальную зеленую комету

Уже в мае жители Дальнего Востока смогут увидеть уникальное астрономическое явление, сообщает ИА DEITA.
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В Крыму ужесточили наказание за нарушение режима самоизоляции

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Антон Андреевич Алиханов
Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
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