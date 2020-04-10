В Калининграде в больнице скончался первый пациент с коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на губернатора области Антона Алиханова. По словам главы региона, 70-летний мужчина умер от пневмонии, впоследствии у него подтвердили коронавирус.

В Калининграде умер первый заболевший коронавирусом

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