Коронавирус
Аргументы и ФактыВ Калининграде умер первый заболевший коронавирусом
В Калининграде в больнице скончался первый пациент с коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на губернатора области Антона Алиханова. По словам главы региона, 70-летний мужчина умер от пневмонии, впоследствии у него подтвердили коронавирус.
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Общество
В России выпустят три варианта вакцины от коронавируса
Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отечественные ученые подготовят к выпуску три варианта вакцины от коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская сделала пластическую операцию
Популярная певица Лолита Милявская решила провести карантин с пользой для своей внешности. Знаменитость сделала операцию по подтяжке век.
Общество
Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Общество
Минздрав сообщил о нехватке средств защиты и ИВЛ
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что беременную петербурженку с коронавирусом отключили от аппарата ИВЛ.
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость лечения Надежды Бабкиной
Раскрыта стоимость лечения народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в пятницу, 10 апреля.
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Общество
Путин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Здоровье
Минздрав назвал главные симптомы коронавируса
В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
Экономика
На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей
"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
Общество
В России доказали эффективность препарата против коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России доказало противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении коронавируса.
Общество
Минпросвещения разрешило школам завершить учебный год досрочно
Результаты нынешнего учебного года будут подведены по итогам завершенных четвертей.
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Общество
Глава ВОЗ заявил о замедлении распространения коронавируса в Европе
В некоторых странах, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились уже 10% работников здравоохранения.
Политика
Украина продолжит блокировать российские соцсети — депутат Рады
Киев, 10 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Запрет на российские социальные сети и ряд других интернет-ресурсов будет продолжен, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета цифровой трансформации Александр Федиенко 10 апреля в комментарии ресурсу «Обозреватель».
Политика
Трамп: США вышли на пик распространения коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вышли на пик распространения коронавирусной инфекции, а число заболевших и умерших скоро начнет уменьшаться.
Общество
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
За сутки в России было выявлено 1786 новых случаев заболевания коронавирусом в 57 регионах.
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
Общество
ФССП предлагает на полгода заморозить принудительное взыскание долгов
По словам Аристова, ФССП предлагает на период пандемии коронавирусной инфекции — как минимум на ближайшие полгода — ввести мораторий на принудительное взыскание задолженностей с граждан и малого бизнеса.
Шоу-бизнес
Разин предрек Пугачевой и Галкину продажу вещей с аукционов
Известный продюсер Андрей Разин считает, что из-за пандемии коронавируса российские артисты понесут колоссальные убытки.
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Общество
Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Общество
Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах
В сети появились кадры огромной братской могилы для умерших от коронавируса в Нью-Йорке: их постепенно заполняют гробы.
Космос
Дальневосточники смогут увидеть уникальную зеленую комету
Уже в мае жители Дальнего Востока смогут увидеть уникальное астрономическое явление, сообщает ИА DEITA.
Общество
В Крыму ужесточили наказание за нарушение режима самоизоляции
Парламент Крыма ужесточил наказание за нарушение режима всеобщей самоизоляции населения, введены дополнительные региональные штрафы для физических и юридических лиц, сообщил РИА Новости член президиума крымского парламента, глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Энергетика
Мексика согласилась сократить добычу нефти при помощи США
Мексика согласилась подключиться к соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на условии отказа от добычи 100 тыс. барр. в сутки, передает Reuters со ссылкой на президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Игры
Cyberpunk 2077 не войдёт в стартовую линейку PS5 и Xbox Series X
Единоборства
Экс-соперник Емельяненко провел бой по пощечинам с Василием Пельменем
Бразильский боец Зулузиньо провел бой по спортивным пощечинам с Василием «Пельменем» Камоцким на шоу «Каменные лица» (Youtube-канал «Дневник хача»).