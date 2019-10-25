Происшествия
РБКВ Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов
В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.
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В Калининграде уволили двух полицейских из отдела, где от ожогов погиб мужчина
Калининград.Ruвчера в 10:29
Уволены двое сотрудников отдела полиции Калининграда, где погиб задержанный Иван Вшивков
КП - Калининградвчера в 10:28
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